Stablecoins : la Chine pourrait prendre l'avantage si les États-Unis s'obstinent à interdire les rendements

En seulement quelques mois, le développement sans précédent des stablecoins adossés au dollar s'est imposé comme un nouvel enjeu monétaire international. Une partie que les États-Unis pourraient bien perdre face à la Chine, s’ils s’obstinent à interdire les rendements associés.

Yuan numérique vs stablecoins : la guerre monétaire est déclarée

Le développement des stablecoins adossés au dollar USD a enregistré une accélération sans précédent depuis la mise en place du cadre réglementaire GENIUS Act aux États-Unis. Une réalité largement soutenue par la forte opposition des Républicains à la mise en place d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) nationale.

De ce fait, l'essor de ces cryptomonnaies stables émises par des sociétés privées s'impose comme le nouveau soutien apporté à une hégémonie fragilisée de la monnaie américaine, au point de soulever de nombreuses inquiétudes au sujet de leur déferlement jugé problématique dans des juridictions comme l'Union européenne, ou encore la Chine.

Il faut dire que le gouvernement de Pékin s'active depuis déjà de nombreuses années afin d'imposer son yuan numérique (e-CNY) bien au-delà de ses frontières, notamment dans le cadre du groupement BRICS+ bien décidé à dédollariser le monde.

Une volonté d'expansion qui vient de franchir un nouveau cap décisif, avec la décision d'autoriser les banques commerciales chinoises à verser des intérêts à leurs clients sur leurs avoirs détenus en yuan numérique. Le but ? Rivaliser avec la montée en force des stablecoins en appliquant des revenus similaires à ceux du secteur des cryptomonnaies.

Une situation jugée critique par le directeur des politiques de Coinbase, Faryar Shirzad, dans une publication sur le réseau X qui explique comment « l’annonce sobre et opportune de la Banque populaire de Chine, indiquant qu’elle prévoit de verser des intérêts sur le yuan numérique, mérite réflexion ».

Stablecoins sans rendements : un « avantage concurrentiel décisif » pour la Chine

Il faut bien comprendre que l'ouverture offerte aux stablecoins par le GENIUS Act s'accompagne d'une interdiction ferme de verser des rendements à leurs détenteurs, exigée par le secteur bancaire pour des raisons évidentes de concurrence.

Toutefois, ce blocage concerne uniquement leurs émetteurs directs. C'est la raison pour laquelle les sociétés Coinbase et PayPal ne se gênent pas pour verser des rendements sur leurs stablecoins USDC et PYUSD, puisqu'elles déléguent cette tâche à des prestataires externes.

Une situation visiblement combattue par certains lobbyistes bancaires, selon Faryar Shirzad qui explique comment « des acteurs historiques bien installés combattront toujours le changement » pour défendre « les intérêts des acteurs en place ». Le problème ? Cela va à l'encontre de « la primauté du dollar américain et du système financier des États-Unis ».

Si cette question est mal gérée lors des négociations au Sénat sur le projet de loi relatif à la structure des marchés, cela pourrait offrir à nos rivaux mondiaux une aide majeure en conférant aux stablecoins non américains et aux CBDC un avantage concurrentiel décisif, au pire moment possible. Faryar Shirzad

De ce fait, il demande à ce que « l'initiative visionnaire de Donald Trump et du Congrès » permettant aux stablecoins de « devenir le principal instrument de règlement du futur » reste d'actualité.

Source : Faryar Shirzad

