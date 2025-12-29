Petite révolution sur le yuan numérique : la Chine veut favoriser son adoption

Une révolution pour le yuan numérique. La banque centrale de Chine vient d’autoriser le versement d’intérêts par les banques commerciales. Qu’est-ce que cela change ?

La banque centrale chinoise autorise le versement d’intérêts en yuan numérique

Les banques commerciales chinoises pourront bientôt verser des intérêts à leurs clients sur leurs avoirs en yuan numérique. C’est une évolution majeure pour la monnaie numérique de banque centrale (MNBC), qui ne prévoyait pas à l’origine d’être un actif de ce type.

Selon le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, le yuan numérique n’est ainsi plus une « espèce numérique », mais il devient une « monnaie de dépôt numérique ». Autrement dit, sa simple détention permet de générer des intérêts.

À partir du 1er janvier 2026, les banques chinoises verseront donc ces intérêts aux détenteurs de portefeuilles numériques vérifiés. Les dépôts en yuan numérique seront protégés de la même manière que les dépôts bancaires « classiques ».

Ne pas se laisser dépasser par les stablecoins

La manœuvre semble être une réponse à la percée mondiale des stablecoins, qu’on oppose souvent aux monnaies numériques de banque centrale. La Chine espère ainsi augmenter l’attractivité du yuan numérique, en proposant des revenus similaires à ceux qui existent déjà dans le secteur des cryptomonnaies.

Si les transactions en yuan numérique approchaient des 3,5 milliards en novembre dernier, ce n’est pas un chiffre si élevé quand on le compare à celui de la population chinoise (1,4 milliard d’habitants en 2025). Pékin espérait une adoption plus importante, dix ans après le lancement du projet.

Plusieurs initiatives ces derniers mois

Face à cela, la Banque populaire de Chine avait lancé un centre international de promotion du yuan numérique, afin de donner plus de place à sa MNBC. Par ailleurs, elle a soutenu des initiatives transfrontalières pour promouvoir le yuan numérique au-delà de la Chine.

Le pays se heurte notamment à l’hégémonie de plateformes de paiement privées, comme Alipay ou WeChat Pay, qui sont très utilisées par les particuliers. Ramener ceux-ci vers une solution de paiement publique nécessite donc des incitations. Reste donc à voir si le versement d’intérêts permettra d’augmenter significativement le nombre d’utilisateurs du yuan numérique.

Source : Financial News

