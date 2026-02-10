Dédollarisation de l'économie mondiale - Mythe ou réalité ?

Les équilibres qui sous-tendent l’ordre monétaire et politique actuel seraient-ils en train de vaciller au détriment du roi dollar ? Une dédollarisation qui pose question, alors que son utilisation continue de dominer les échanges mondiaux.

Dédollarisation : mythe ou réalité ?

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le dollar américain apparaît comme l'acteur central de l'économie et des échanges mondiaux, mais également comme la principale monnaie de réserve détenue par les banques centrales afin d'assurer la stabilité de leurs devises et de garantir une capacité de paiement internationale.

Une position régulièrement critiquée et remise en cause, notamment depuis la création du bloc des BRICS+, un groupe de pays dissidents - dont la Chine et la Russie - bien décidés à renverser cette hégémonie. Le but ? Enclencher une dédollarisation qui représente désormais plus de 1 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux.

✍️ Qu’est-ce que la dédollarisation ? Comprendre ce phénomène que les États-Unis redoutent

Dans ce contexte, la politique hautement protectionniste imposée par Donald Trump aux États-Unis représente une nouvelle faille dans la puissance mondiale du dollar, d'autant plus lorsqu'il se félicite de sa baisse actuelle du cours de l'USD face aux autres devises mondiales.

De quoi motiver le stratégiste boursier Nicolas Chéron à revenir sur ce qu'il nomme « le mythe de la dédollarisation », dans une publication sur le réseau X. Une stratégie de détournement menée par les nations étrangères et les investisseurs « afin de réduire leur exposition au risque géopolitique et aux sanctions américaines » qui ne serait pas aussi évidente que certains l'affirment.

Une hypothèse basée sur « la part des actions américaines détenues par des étrangers, rapportée à l’ensemble de leurs actifs financiers américains [qui] a bondi à 32,4 % fin 2025 ». Une position située très largement au-dessus de la moyenne long terme, située aux alentours de 19,3 %.

La part des actions américaines détenues par des étrangers est en hausse

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Peut-on résumer la puissance internationale du dollar au seul marché des actions américaines ?

Des données intéressantes qui posent toutefois une question essentielle. Est-ce que la dédollarisation du monde peut se mesurer à l'aide de la détention d'actions américaines par des étrangers ? En effet, il s'agit surtout de mesurer l'empreinte globale du dollar au sein de l'économie mondiale, notamment vis-à-vis de monnaies concurrentes comme le yuan chinois désormais disponible en version numérique de banque centrale (MNBC).

De toute évidence, Nicolas Chéron pense que cette unité de mesure reste valable, car elle permet de constater comment « l’épargne mondiale continue de se diriger massivement vers l’économie américaine, à des niveaux historiques ».

🗞️ Ce célèbre investisseur américain prédit un effondrement de l’ordre monétaire et politique actuel

Si le monde se « dédollarisait » réellement de façon structurelle, on observerait un retrait des marchés de capitaux américains, et non un afflux record. Nicolas Chéron

Afin de persuader les plus sceptiques, Nicolas Chéron publie ensuite les données du réseau SWIFT montrant comment le dollar s'impose toujours comme la référence absolue en part de marché - environ 50 % - des échanges mondiaux.

Le dollar reste la référence pour les échanges mondiaux

La question reste de savoir quelle proportion échappe à la vigilance de cette messagerie bancaire, notamment du côté des pays membres du BRICS+. D'autant plus si l'on considère que la Russie affirmait il y a tout juste 1 an que le système bancaire SWIFT était « mourant » face aux cryptomonnaies.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : Nicolas Chéron

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.