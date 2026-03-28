La fin d'une tradition vielle de 165 ans : Donald Trump s'invite sur le billet vert

Une décision inédite vient bouleverser une tradition vieille de plus d’un siècle : la signature du président américain s’apprête à apparaître sur les billets de 100 dollars. À l'occasion du 250e anniversaire des États-Unis cette idée interroge : hommage légitime ou culte de la personnalité ?

La signature de Donald Trump sur les billets verts : la fin d'une tradition

Dans un communiqué de presse, le Département du Trésor américain indique que la signature du président Donald Trump figurera sur les billets de 100 dollars à compter du mois de juin.

Cette annonce n'est pas anodine puisque pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un président en exercice verra sa signature apposée sur la monnaie américaine.

À l'approche du 250e anniversaire des États-Unis, cet acte symbolique est « non seulement approprié, mais aussi bien mérité », commente le Trésorier Brandon Beach.

As America enters a new Golden Age, our nation’s notes and coinage continue to stand as a timeless symbol of prosperity, resilience, and the enduring spirit of the American people. We look forward to sharing more details soon. Read more ⬇️https://t.co/ucQ9cPF3LL — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) March 26, 2026

Cela fait 165 ans que la tradition veut que ce soit la signature du ministre des finances américain et du trésorier des États-Unis qui figure sur les billets verts.

Ainsi, seule la signature du ministre des finances gardera ce privilège puisque le trésorier des États-Unis se verra effacé, marquant la rupture d'une tradition instituée en 1861.

Dans le communiqué de presse, ce dernier a par ailleurs donné sa bénédiction au président Donald Trump :

Il n'y a pas de moyen plus marquant de rendre hommage aux réalisations historiques de notre grand pays et du président Donald J. Trump que des billets de banque en dollars américains portant son nom, et il est tout à fait normal que cette monnaie historique soit mise en circulation à l'occasion du 250e anniversaire. Scott Bessent, secrétaire au Trésor

Selon l’agence de presse Reuters, l’ancienne trésorière Lynn Malerba a refusé de commenter cette annonce. En revanche, sa prédécesseure Jovita Carranza, trésorière sous le premier mandat de Donald Trump, a qualifié ce changement de « puissant symbole de la résilience américaine, de la force durable de la libre entreprise et de la promesse d'une grandeur continue ».

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin

Marquer son passage : la peur de sombrer dans l'oubli

Cette initiative n'est pas isolée puisque la semaine dernière, la commission fédérale des beaux-arts (dont tous les membres ont été nommés par Donald Trump) a donné son feu vert pour la frappe d'une pièce de monnaie à l'effigie du président.

Deux autres pièces sont à l'étude : l'une d'un dollar et la seconde d'une once d'or. À l'automne 2025, une ébauche de la première pièce montrait Donald Trump sur les 2 faces, une particularité rare pour une monnaie officielle.

Nous pouvions ainsi observer au revers de cette pièce le président le poing levé entouré des mots « FIGHT FIGHT FIGHT », en référence à sa réaction suite à la tentative d'assasinat subie en juillet 2024.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

C'est un sujet qui divise puisque en février, le CAAC (Citizens Coinage Advisory Committee), le comité consultatif des nouvelles pièces, a refusé d'examiner le projet. L'un de ses membres, Donald Scarinci a même déclaré :

Seules les nations régies par des rois ou des dictateurs apposent l’image de leur dirigeant sur leurs pièces.

Vous ne l'aurez pas manqué, l'administration Trump multiplie les idées pour inscrire le nom de Donald Trump de manière durable dans le paysage américain.

Que ce soit à travers la salle de bal de la Maison Blanche, le Kennedy Center ou encore l'aéroport international de Palm, autant d'actes symboliques qui montrent un certain culte de la personnalité.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : U.S. Department of the Treasury

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.