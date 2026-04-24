Les marchés de prédiction dans la tourmente aux États-Unis – Récap crypto de la nuit du 23 au 24 avril 2026

Le Congrès américain avance sur la régulation du marché crypto tandis que plusieurs affaires d'insider trading secouent les marchés. En parallèle, le poids de l'IA dans le S&P 500 atteint un nouveau record.

le 24 avril 2026 à 7:15.

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Les marchés de prédiction dans la tourmente aux États-Unis – Récap crypto de la nuit du 23 au 24 avril 2026

Donald Trump compare la situation mondiale à un casino

Donald Trump a affirmé que « le monde entier est devenu un casino », soulignant l’incertitude et la volatilité internationale. Il a promis d’enquêter sur des fonctionnaires fédéraux soupçonnés de parier sur des marchés de prédiction, dans un contexte de tensions politiques et économiques marquées.

Affaires d’insider trading dans le viseur

Le ministère américain de la Justice a poursuivi un soldat accusé d’avoir gagné 400 000 dollars en pariant sur Polymarket grâce à des informations confidentielles sur une éventuelle destitution de Nicolás Maduro.

En parallèle, la plateforme Kalshi a sanctionné trois hommes politiques pour des opérations d’insider trading sur leurs propres marchés électoraux, illustrant les efforts accrus pour encadrer ces pratiques.

L’IA domine désormais le S&P 500

Les actions liées à l’intelligence artificielle représentent désormais 45 % de la capitalisation du S&P 500, soit une hausse de 20 points depuis le lancement de ChatGPT en 2022.

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Jane Street veut rejeter une plainte pour délit d’initié

La société Jane Street a cherché à faire rejeter une plainte l’accusant d’avoir profité d’informations privilégiées avant l’effondrement de 40 milliards de dollars de Terraform Labs.

Régulation crypto : un soutien bipartisan au Congrès

La sénatrice Cynthia Lummis a déclaré qu’un soutien bipartisan existait désormais au Congrès pour faire avancer la législation sur la structure du marché des cryptomonnaies. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a exhorté le Sénat à adopter cette loi pour encadrer le secteur et renforcer la sécurité juridique des actifs numériques.

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