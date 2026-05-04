La crypto ONDO bondit de près de 10 % suite à une annonce majeure

Le token ONDO a bondi de près de 10 % en 24 heures ce 4 mai 2026, surperformant nettement le marché. Derrière cette hausse, une annonce majeure : Ondo Finance a été sélectionné par le DTCC pour co-concevoir la tokenisation des marchés de capitaux américains, aux côtés de BlackRock, Goldman Sachs et JP Morgan.

Le DTCC intègre Ondo Finance à son groupe de travail sur la tokenisation

Aujourd'hui, le 4 mai 2026, Ondo Finance a annoncé sa sélection au sein du groupe de travail industriel du DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), l'infrastructure centrale des marchés financiers américains. Pour comprendre l'ampleur de l'événement, il faut saisir ce qu'est le DTCC.

Qu'est-ce que le DTCC ? Le DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) est l'infrastructure centrale des marchés financiers américains. Il conserve plus de 114 000 milliards de dollars d'actifs et compense l'équivalent de 3,7 millions de milliards de dollars de transactions chaque année. Fondé en 1999, il joue un rôle comparable à celui d'une chambre de compensation centrale pour l'ensemble des titres financiers américains (actions, obligations, ETF...). Son implication dans la tokenisation représente un signal fort de l'adoption institutionnelle de la blockchain.

👉 Tout comprendre au projet Ondo Finance

Le DTCC construit désormais un service de tokenisation destiné à ramener le cœur des marchés de capitaux américains sur des blockchains. Et Ondo fait partie des rares acteurs choisis pour participer à sa conception, aux côtés de BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citadel Securities, le NYSE Group, Circle, Fireblocks et Robinhood.

Ondo has been selected in DTCC's Industry Working Group to advance tokenization in the U.S.@The_DTCC custodies over $114 trillion in assets and clears $3.7 quadrillion annually. It is now building a tokenization service designed to bring the core of U.S. capital markets… pic.twitter.com/QdXpMA66F4 — Ondo Finance (@OndoFinance) May 4, 2026

Nous pensons que la tokenisation va changer significativement le fonctionnement des marchés, en apportant de nouveaux niveaux de liquidité, de transparence et d'efficacité aux investisseurs. Frank La Salla, PDG du DTCC

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Ondo au cœur d'une semaine record pour la tokenisation

Cette annonce du DTCC s'inscrit dans une semaine particulièrement dense pour tout l'écosystème de la tokenisation des actifs réels (RWA). Ondo Finance avait déjà communiqué, la veille, sur un partenariat avec Broadridge permettant aux détenteurs d'actions et d'ETF tokenisés d'exercer leurs droits de vote par procuration, comblant ainsi l'un des derniers manques par rapport aux titres traditionnels.

👉 Qu'est-ce que la tokénisation des actifs réels (RWA) ?

Sur la même période, Visa a élargi son programme de règlement en stablecoins à cinq nouvelles blockchains, avec des volumes en hausse de 50 % sur un trimestre pour atteindre un rythme annualisé de 7 milliards de dollars. Meta a de son côté lancé des paiements en USDC pour ses créateurs en Colombie et aux Philippines via Stripe. La convergence de ces signaux en quelques jours a visiblement renforcé la confiance des investisseurs dans la thèse portée par Ondo.

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ONDO : où en est le token après cette hausse ?

Au moment de la rédaction de cet article, ONDO s'échange autour de 0,3 dollar, en hausse de près de 9 % sur 24 heures, pour une capitalisation boursière d'environ 1,48 milliard de dollars. La performance tranche avec le reste du marché : Bitcoin (BTC) restait quasi stable sur la même période, autour de 79 000 dollars.

Ondo se positionne comme l'un des principaux acteurs de la tokenisation d'actions et d'ETF, ainsi que de bons du Trésor américains. Son intégration au groupe de travail du DTCC représente une validation institutionnelle forte, mais aussi une responsabilité : contribuer concrètement à redessiner les infrastructures sur lesquelles reposent des milliers de milliards de dollars d'actifs. Pour les investisseurs, cette hausse reflète autant l'annonce elle-même que la conviction croissante que la tokenisation des marchés financiers traditionnels n'est plus une promesse lointaine.

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Mais une question revient souvent : à quoi sert concrètement le token ONDO dans l'écosystème ? Aujourd'hui, il remplit principalement un rôle de gouvernance. Les détenteurs peuvent voter sur les orientations du protocole, comme les nouvelles intégrations de blockchains, les paramètres de risque ou les priorités de développement. Ce mécanisme donne aux détenteurs du token une voix dans l'évolution du projet.

La question de la capture de valeur reste cependant ouverte. Les revenus générés par la plateforme, notamment via les frais prélevés sur les produits tokenisés comme les bons du Trésor américain ou les ETF, ne sont pas automatiquement redistribués aux détenteurs d'ONDO. Tout dépendra des décisions de gouvernance futures. C'est précisément là que réside l'enjeu : plus Ondo s'impose comme infrastructure incontournable de la tokenisation institutionnelle, plus le token pourrait se voir attribuer un rôle économique plus direct. L'entrée au sein du groupe de travail du DTCC est un pas dans cette direction, mais la valeur fondamentale du token reste encore largement à construire.

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Source : X

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