Ce célèbre investisseur américain prédit un effondrement de l’ordre monétaire et politique actuel

La crise sociale et économique qui frappe actuellement les États-Unis serait-elle le signe d’un effondrement annoncé de l’ordre monétaire qui sous-tend notre monde moderne ? Une situation qui pourrait transformer l’argent en arme politique, mettant en avant les avantages de l’or et des actifs librement transférables… comme le Bitcoin.

Vers un « effondrement des ordres existants » ?

Les États-Unis vivent actuellement des heures compliquées, suite à un isolement mis en place au niveau international par la gestion agressive des droits de douane menée par Donald Trump et une révolte en cours de sa population face à une politique intérieure tout aussi critique.

Un contexte largement exacerbé par une baisse de la domination du dollar et une dette américaine abyssale - actuellement estimée à 38 000 milliards de dollars - qui ne cesse de se creuser, au point de pousser l'investisseur emblématique Ray Dalio à revenir sur sa théorie du « Grand Cycle », selon lui en train de basculer de l'étape 5 (pré-effondrement des ordres existants) à l'étape 6 (effondrement des ordres existants).

J’ai décrit, dans mon livre « Principles for Dealing with the Changing World Order », la séquence typique d’événements qui conduit à l’ascension et au déclin des ordres monétaires, politiques internes et géopolitiques internationaux. J’appelle cette séquence le « Grand Cycle », car elle est vaste et durable, s’étendant généralement sur environ 80 ans. Ray Dalio

Selon Ray Dalio, le dernier effondrement de ce type date de la période 1930–1945, « qui a conduit à la mise en place des ordres monétaire, politique interne et géopolitique international de l’après-guerre, que nous voyons aujourd’hui se désagréger ».

« Les États-Unis sont désormais une véritable poudrière »

Une étape 6 présentée comme « la plus difficile et la plus douloureuse », car elle correspond au moment où « le pays n’a plus d’argent et qu’il y a généralement un conflit terrible sous la forme d’une révolution ou d’une guerre civile », avec comme seules véritables options disponibles, une gestion pacifique ou violente directement issue des choix imposés par les dirigeants en place.

Ce risque de basculement se trouve également renforcé par une augmentation de la dette, avec comme effet d'accélération associé une création monétaire intensifiée à l'origine d'une inflation toujours plus importante. Résultat : l'ordre monétaire et politique en place s'érode, les inégalités se creusent et les tensions continuent de s'intensifier, au point de remettre en cause les rapports de force jusque-là en place.

Un terreau fertile pour asseoir la montée du populisme, avec l'émergence de « dirigeants à forte personnalité, anti-élitistes, qui prétendent se battre pour l’homme ordinaire ».

Surveillez le populisme et la polarisation comme des marqueurs. Plus ils existent, plus une nation est avancée dans l’étape 5, et plus elle se rapproche de la guerre civile et de la révolution. Dans l’étape 5, les modérés deviennent minoritaires. Dans l’étape 6, ils cessent d’exister. Ray Dalio

Dans ce contexte, Ray Dalio voit les événements de Minneapolis et leurs morts comme un véritable point de bascule, largement accentué par « une distorsion des médias et de la propagande [qui] augmente à mesure que les gens deviennent plus polarisés, émotionnels et motivés politiquement ».

Une mise en avant de l'or et des actifs librement transférables

Face à cette situation, la perspective d'un nouveau « shutdown » imposé à l'administration américaine apparaît comme un véritable signal d'alerte, car « quand le gouvernement manque de puissance financière, il ne peut pas (...) maintenir le système en fonctionnement, il ne peut pas acheter ce dont il a besoin, et il ne peut pas payer les gens pour faire ce qu’il a besoin qu’ils fassent. Il n’a plus de pouvoir ».

Le risque ? Un contrôle plus strict imposé sur la circulation des capitaux - notamment dans le cadre d'opérations transfrontalières - au point de transformer l’argent en une véritable arme géopolitique et la finance en un secteur de plus en plus politisé.

De ce fait, les obligations traditionnelles perdent progressivement leurs avantages et les monnaies fiat s'affaiblissent, tandis que l’or et les actifs librement transférables, comme le Bitcoin et les cryptomonnaies, gagnent en importance du fait de la résistance à la censure qu'ils permettent d'obtenir.

Cette projection de Ray Dalio n'a rien de définitive, même s'il estime que les changements nécessaires pour ne pas basculer à l'étape 6 semblent difficile à rassembler dans le contexte actuel. Mais cela reste possible...

Pour être clair, même s’il est peu probable que l’ordre monétaire soit corrigé par la discipline financière nécessaire pour rétablir une santé financière durable, et même s’il est douteux que l’on assiste à un retour à des ordres politiques internes et géopolitiques internationaux fondés sur des règles — indispensables à la résolution pacifique des différends et au bon fonctionnement de la démocratie —, ces améliorations restent possibles tant que nous n’avons pas encore basculé de l’étape 5 à l’étape 6. Ray Dalio

Source : Ray Dalio

