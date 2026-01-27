Nouveau shutdown aux États-Unis ? Une crise qui pourrait peser sur les marchés

Un projet de loi de financement de l’administration américaine pourrait être bloqué par les opposants à Donald Trump, sur fond de crise liée à l’ICE. Le gouvernement pourrait connaître un nouveau « shutdown » d’ici à la fin de la semaine. Qu’est-ce que cela voudrait dire pour les marchés financiers ?

Nouveau shutdown en vue sur fond de crise à Minneapolis

Après que la police de l’immigration américaine ICE ait abattu deux personnes en l’espace de quelques jours à Minneapolis, la révolte gronde. Et la crise s’étend jusqu’à Washington, puisque des élus démocrates refusent désormais de voter pour une loi qui financerait davantage l’ICE.

La proposition de loi allouerait 64 milliards de dollars pour le Department of Homeland Security (DHS), dont 10 milliards de dollars pour l’ICE. Cette section de force de police a été critiquée pour ses actions violentes, qui ont escaladé jusqu’à des tirs sur des manifestants non agressifs.

Plusieurs démocrates ont donc fait savoir leur intention de bloquer le vote de financement de l’ICE, dont Mark Warner, le sénateur de la Virginie :

Je ne peux pas et je ne voterai pas pour financer le DHS tant que cette administration poursuivra ces prises de contrôle fédérales violentes de nos villes.

Les conséquences d’un nouveau shutdown

Le dernier shutdown américain avait duré 43 jours entre octobre et novembre 2025. Un peu plus de 2 mois plus tard, l’éventualité est de nouveau sur la table et souligne la crise politique profonde que traversent les États-Unis.

Pour l’économie américaine, un shutdown ajouterait des difficultés à une situation déjà tendue. Les économistes estiment en effet que le dernier shutdown a privé les États-Unis de 0,8 point de croissance. Par ailleurs, l’incertitude pourrait se répercuter sur les marchés des actions et obligations, particulièrement sensibles aux instabilités.

Autre conséquence notable : des publications clés sur l’emploi, l’inflation et les dépenses ne seront pas publiées ou retardées en cas de shutdown. Cela forcerait donc le gouvernement à naviguer à vue, et cela inciterait la Réserve fédérale à la prudence.

L’or et l’argent continuent leur rallye sur fond de tensions

Entre crise interne, tensions liées au Groenland et déclarations fracassantes de Donald Trump, l’atmosphère géopolitique est explosive. Cela a nourri l’intérêt pour les métaux précieux : l’or a enchaîné les records ces derniers mois.

Le cours de l’or a franchi le seuil des 5 000 dollars pour la première fois cette semaine

Même scénario pour l’argent, qui enchaîne lui aussi les records depuis la fin de l’année 2025. L’once d’argent a bondi dans la journée d’hier, atteignant 1176,5 dollars, une zone de prix inédite. Quant au Bitcoin, il continue ses hésitations : il progresse de 0,01 % sur les dernières 24h.

De manière surprenante, Wall Street semble peu affecté par la crise en cours. Le Nasdaq comme le S&P 500 clôturaient ainsi en hausse hier. Si les frasques américaines tendent à secouer les marchés, il y a donc aussi désormais une autre réalité : ceux-ci s’habituent à une nouvelle normalité. La politique de la crise de l’administration américaine est donc en train de changer en profondeur la manière dont les marchés réagissent.

Source : TradingView, New York Times

