« Inévitable » – La Chine accumulerait peut-être déjà du Bitcoin (BTC), selon Changpeng Zhao

Une réserve de Bitcoin (BTC) en Chine est « inévitable », selon l’ex-PDG de Binance. Changpeng Zhao estime en effet que son pays d’origine pourrait peut-être déjà être en train d’accumuler de la cryptomonnaie. Serait-ce une révolution à venir ?

La Chine pourrait accumuler du Bitcoin, selon Changpeng Zhao

S’il vit à Singapour, Changpeng Zhao est né en Chine, c’est pourquoi l’ex-patron de Binance a été interrogé sur les plans du pays en ce qui concerne le Bitcoin (BTC). Il était invité à la conférence Bitcoin MENA hier, et s’exprimait en tant qu’expert du secteur – même si les conditions de sa libération ne lui permettent plus d’occuper un poste dans une société crypto.

Selon Changpeng Zhao, ce sont sûrement les plus petits pays qui adopteront en premier le Bitcoin en tant qu’actif de réserve. Par ailleurs, la décision du président élu Donald Trump, qui en a fait une promesse de campagne, pourrait déclencher un mouvement plus large :

« Trump n’est pas encore entré en fonction et la réserve stratégique en Bitcoin n’a pas été activée. Donc je pense que dès que cela se fait, nous verrons ce que font les autres pays. »

Quant à la Chine en particulier, les évolutions pourraient être plus difficiles à jauger. La raison, c’est le manque de transparence historique du gouvernement chinois, qui a plutôt tendance à travailler discrètement sur ce type de changements avant de les annoncer.

Une réserve discrète en BTC ?

D’où une hypothèse de Changpeng Zhao : la Chine pourrait déjà être en train d’accumuler du Bitcoin, sans en avoir fait l’annonce :

« Je serais choqué si [le gouvernement] annonçait quelque chose puis le faisait. Je serais bien moins surpris s’ils accumulaient du Bitcoin et l’annonçaient ensuite. »

L’hypothèse est plausible, car on sait l’intérêt de la Chine pour les cryptomonnaies, un intérêt qui a été renforcé à mesure qu’elle a élaboré son yuan numérique. Elle est aussi un des pays du BRICS+ les plus vocaux en ce qui concerne la dédollarisation. Pékin souhaite en effet se détacher nettement du dollar pour favoriser d’autres actifs, dont des actifs numériques.

Si le pays accumule déjà du Bitcoin, on ne le saura sans doute que plus tard. D’autant plus que la cryptomonnaie est encore de facto interdite sur le territoire chinois… Mais pas à Hong Kong, qui est vue comme un terrain de test indirect pour le gouvernement chinois en ce qui concerne le Bitcoin et les autres actifs.

Une chose reste certaine : si les États-Unis comme la Chine choisissaient d’intégrer le BTC à leurs réserves, cela déclencherait sans doute une ruée de la part des autres économies d’ampleur.

