Un législateur hongkongais envisage d'inclure Bitcoin dans les réserves stratégiques de la cité-État

Alors que l'année 2023 était marquée par le retour du cours du BTC vers ses anciens sommets, l'année 2024 a été marquée par la politisation de Bitcoin, s'invitant même lors des débats politiques autour du monde.

Lors des élections législatives en Corée du Sud, les 2 principaux partis, y compris celui au pouvoir, ont fait de leurs projets de législation du secteur des cryptomonnaies un argument politique, dans le but de séduire une partie des 6 millions de Sud-Coréens détenteurs de cryptomonnaies.

En France, lors des dernières élections législatives, Aurore Galves Orjol a déposé une candidature inédite pro-Bitcoin. Son objectif était de proposer une alternative au vote blanc, guidé par trois idées principales : la souveraineté des citoyens, l'utilisation du minage de Bitcoin dans la transition écologique, et la protection de la vie privée des utilisateurs d'Internet.

🗳️ Découvrez notre interview d'Aurore Galves et de Nicolas Cantu, son suppléant, pour en savoir plus sur leurs motivations

Aux États-Unis, Bitcoin s'est invité dans les débats présidentiels. L'enthousiasme suscité par les quelques déclarations de Donald Trump sur l'utilisation du BTC et d'autres cryptomonnaies a conduit le camp démocrate, désormais représenté par Kamala Harris, à faire évoluer ses positions pour tenter de séduire un électorat pro-crypto.

Récemment, Donald Trump, candidat et ancien président des États-Unis, a pris la parole sur scène lors de la conférence Bitcoin 2024 qui s'est tenue le week-end dernier à Nashville, dans l'État du Tennessee.

Lors de son discours, Trump s'est montré très enthousiaste quant à l'avenir du Bitcoin aux États-Unis, promettant que, s'il était élu, il intégrerait 200 000 BTC dans les réserves stratégiques du pays.

En réaction à cela, Johnny Ng, membre du Conseil législatif de Hong Kong, a déclaré que l'idée d'intégrer du BTC aux réserves d'un pays ou d'une région valait la peine d'être envisagée.

Former U.S. President Trump recently gave a speech at the U.S. Bitcoin Summit, sharing his views on Bitcoin. Bitcoin and Web3 have already gained the attention and development of countries around the world, and Hong Kong is also actively becoming a hub to promote technological… pic.twitter.com/e1UFCb6g1q

— Johnny Ng 吴杰庄 (@Johnny_nkc) July 28, 2024