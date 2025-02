Cryptomonnaies : Découvrez le Top 5 des levées de fonds du mois de janvier

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de janvier 2025 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus de 825 millions de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont plus de 355 millions ont été récoltés par seulement 5 d'entre elles.

Les principales levées de fonds en janvier : plus de 825 millions de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer.

En janvier 2025, les projets crypto ayant organisé des tours de table ont réussi à lever 825 millions de dollars, dont plus de 355 millions de dollars ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux.

Selon les données du site DropsTab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entreprises du Web3 durant le mois de janvier 2025 :

Les 5 plus importantes levées de fonds du mois de janvier 2025 dans le secteur crypto

5 - SOON

Série de financement : Vente de NFT ;

Vente de NFT ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Janvier 2025 (mainnet) ;

Janvier 2025 (mainnet) ; Montant levé : 22 millions de dollars.

SOON est une blockchain de layer 2 pour la blockchain Solana, ou plutôt une Network Extension, nom donné par la Solana Foundation à ces surcouches d'un nouveau genre.

En quelques mots, SOON est une solution de scalabilité construite sur un dérivé de la pile technologique de l'OP Stack. En s'inspirant librement des modèles des layer 2 de la blockchain Ethereum, SOON s'approprie et adapte cette technologie en proposant une approche modulaire pour la blockchain Solana.

Sublimée par EigenDA, une solution de disponibilité des données, SOON offre une scalabilité améliorée pour la blockchain Solana en permettant plus de 5 000 transactions par seconde (TPS) et une finalité quasi-immédiate en test réel.

Au cours du mois de janvier, SOON a levé 22 millions de dollars en vendant des NFT, lesquels permettront à leurs détenteurs d'obtenir une allocation au futur airdrop du projet.

Il sera également possible de bénéficier d'une augmentation de cette allocation allant jusqu'à un bonus de 50 % en effectuant différentes activités sur l'écosystème de SOON.

Les 4 NFT proposés pour investir dans le projet SOON

Cette méthode pour lever des fonds n'est pas sans rappeler celle d'Infinex, qui avait levé plus de 65 millions de dollars de la même manière en septembre 2024.

Bien que le Funding Round n'ait pas vu la participation de fonds d'investissements mais seulement d'acteurs influents de l'écosystème crypto, lui attribuant le surnom de « co-builder round », la vente de NFT a pour sa part été ouverte à tout à chacun.

Des fonds d'investissement comme Hypersphere Ventures, SNZ Holding et ArkStream Capital, entre autres, ont ainsi profité de cette vente de NFT pour investir dans le projet SOON.

4 - VOOX

Série de financement : Funding Round ;

Funding Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2022 ;

2022 ; Montant levé : 50 millions de dollars.

VOOX est un exchange centralisé (CEX) Singapourien lancé en 2022. Sa plateforme propose une interface avancée pour le trading spot, les contrats futures et perpétuels, le copy trading et les stratégies de trading conçues à partir d'intelligence artificielle (IA).

VOOX a levé 50 millions de dollars lors d'une levée de fonds de Funding Round auprès d'un seul et unique investisseur : Pinnacle Venture Capital.

Le financement sera principalement consacré au développement des infrastructures de VOOX, au renforcement de ses mesures de sécurité et à l'accélération des efforts de marketing visant à acquérir de nouveaux utilisateurs.

3 - Sygnum

Série de financement : Strategic Round ;

Strategic Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mai 2018 ;

Mai 2018 ; Montant levé : 58 millions de dollars.

Sygnum est une banque spécialisée dans les actifs numériques et les services financiers basés sur la blockchain. Fondée en 2018 en Suisse, elle s'impose comme l'une des premières banques au monde à combiner une expertise en finance traditionnelle et en technologies blockchain.

Grâce à sa licence bancaire en Suisse (accordée par la FINMA) et sa licence pour les services de marché des capitaux à Singapour, Sygnum garantit un haut niveau de conformité réglementaire tout en proposant des solutions innovantes.

L'offre de Sygnum se distingue par une gamme complète de services financiers. Elle permet à ses clients de leur déléguer la garde de leurs cryptomonnaies, de tokeniser des actifs du monde réel (RWA), de bénéficier de rendements de staking mais également d'accéder à des prêts en monnaie fiduciaire avec des cryptomonnaies en collatéral.

La banque propose également son propre stablecoin : le Digital CHF (DCHF), adossé au franc suisse.

Sa dernière levée de fonds de Strategic Round, s'élevant à 58 millions de dollars, s'est clôturée le 14 janvier et a été menée par Fulgur Ventures.

En tout et pour tout, le projet Sygnum a levé plus de 188 millions de dollars au cours de différentes levées de fonds : Série B en janvier 2022 avec 90 millions de dollars, Strategic Round en janvier 2024 avec 40 millions de dollars et le Strategic Round dont nous parlons aujourd'hui avec 58 millions de dollars.

Le montant de la levée de fonds de Série A effectuée en février 2021 n'a pas été dévoilé.

Le nouveau capital levé par Sygnum servira à élargir sa gamme de produits en mettant l'accent sur la technologie du Bitcoin, à élargir son infrastructure institutionnelle, à renforcer ses équipes de conformité et à explorer des opportunités d'acquisition stratégiques. De plus, le projet souhaite concrétiser ses ambitions d'expansion en Union européenne et à accélérer sa présence réglementée à Hong Kong.

2 - Komainu

Série de financement : Série B

Série B Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2018 ;

2018 ; Montant levé : 75 millions de dollars.

Komainu est une solution institutionnelle de garde d'actifs numériques. Fondé en 2018, le projet résulte d'un partenariat stratégique entre 3 acteurs majeurs : Nomura, une banque d'investissement japonaise, Ledger, pionnier dans le développement de wallets physiques, et CoinShares, un gestionnaire d'actifs spécialisé dans les cryptomonnaies.

Komainu propose à ses clients, en plus de sa solution de garde d'actifs numériques, des solutions de staking pour les cryptomonnaies dont la blockchain fonctionne en Proof of Stake (PoS).

Lors de sa levée de fonds de Série B qui s'est clôturée le 16 janvier, Komainu a récolté 75 millions de dollars auprès d'un seul investisseur : Blockstream.

En 2021, Komainu avait déjà levé 25 millions de dollars lors de son tour de table de Série A.

Cette dernière levée de fonds en date a pour but de permettre à Komainu d'accélérer « ses plans de croissance à l'international tout en adoptant et en intégrant des technologies développées par Blockstream afin de maximiser l'efficacité et d'améliorer les services clients en matière de gestion des garanties et de tokenisation. »

En somme, Komainu utilisera Liquid, une sidechain de Bitcoin développée par Blockstream, pour améliorer sa propre scalabilité, émettre des actifs tokénisés et développer des solutions de trading.

Cette levée de fonds n'est pas anodine puisque Adam Back, figure bien connue de l'écosystème crypto comme étant un early adopter de la technologie Bitcoin mais également PDG de Blockstream, rejoindra le conseil d'administration de Komainu.

1 - Phantom

Série de financement : Série C ;

Série C ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Juillet 2021 ;

Juillet 2021 ; Montant levé : 150 millions de dollars.

Phantom est l'un des hot wallets les plus connus de l'écosystème crypto, notamment pour son usage sur la blockchain Solana. Lancé en juillet 2021, le wallet crypto supporte désormais plusieurs blockchains comme Ethereum, Base, Polygon et même Bitcoin.

Le 16 janvier, Phantom clôturait son tour de table de Série C, mené par Paradigm. Cette levée de fonds s'élevant à 150 millions de dollars a également vu la participation de fonds d'investissements majeurs comme a16z, Variant et Sequoia Capital.

Phantom totalise à ce jour plus de 268 millions de dollars récoltés au cours de différents tours de table.

