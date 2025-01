Phantom lève 150 millions de dollars pour développer son wallet

Grâce à une levée de fonds de 150 millions de dollars cette semaine, l’entreprise derrière le wallet Web3 Phantom est maintenant valorisée à 3 milliards de dollars. Que permettront ces liquidités ?

Phantom est maintenant valorisé à 3 milliards de dollars

Cette semaine, les équipes du wallet Phantom ont officialisé ce qui est pour le moment la plus grande levée de fonds de l’année, à savoir 150 millions de dollars.

Suite à ce tour de table de série C mené conjointement par Sequoia Capital et Paradigm, l’entreprise lancée en 2021 est désormais valorisée à 3 milliards de dollars. En outre, a16z ainsi que Variant ont également pris part à cette levée de fonds.

Brandon Millman, le PDG et cofondateur de Phantom, explique que ces liquidités permettront d’accélérer les investissements de l’entreprise :

Notre mission a toujours été de rendre la crypto plus accessible, intuitive et sûre pour tous. Ce dernier tour de financement nous permet d’investir davantage dans l’innovation et, à terme, de moderniser le secteur de la finance à la consommation.

💡 Quel est notre avis sur le wallet Web3 de Phantom ?

Depuis son lancement, Phantom a grandement gagné en popularité, notamment grâce au fait d’être compatible avec plusieurs blockchains, dont Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) et Solana (SOL) en premier lieu. Aujourd’hui, le wallet revendique 15 millions d’utilisateurs actifs mensuels tout en permettant l’autogarde de 25 milliards de dollars d’actifs.

Avec 20 milliards de dollars de volumes de swap par an, Phantom indique aussi avoir réalisé plus de 2 fois les volumes et revenus de trading cumulés de MetaMask et Coinbase Wallet en novembre et décembre dernier.

Grâce à cette levée de fonds, l’entreprise affiche ainsi l’ambition de créer une « plateforme de financement à la consommation de nouvelle génération ». Ainsi, il conviendra de voir les développements qui seront proposés à l’avenir sur cette application.

👉 Dans l’actualité également — Donald Trump lance officiellement son memecoin

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Phantom

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital