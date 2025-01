L’architecture modulaire de SOON sublimée par EigenDA : vers une nouvelle ère des rollups ?

SOON et EigenDA redéfinissent les standards de la blockchain. En associant scalabilité, sécurité et coûts réduits, ce partenariat révolutionnaire ouvre la voie à des dApps de nouvelle génération. Découvrez comment ces innovations technologiques et cet engagement communautaire façonnent un nouvel âge pour l'écosystème crypto.

SOON et EigenDA s'associent pour une vision ambitieuse

Dans un secteur où l'innovation technologique est la clé de voûte de la compétitivité, le nouveau partenariat entre SOON et EigenDA représente une avancée notable.

SOON, une Network Extension exploitant la puissance de la Solana Virtual Machine (SVM), s'est associé à EigenDA, une solution de disponibilité des données (DA) développée par EigenLayer, pour relever certains des défis les plus complexes de la blockchain.

Ce partenariat vise à transformer les standards de scalabilité, de sécurité et d'efficacité, non seulement pour leurs infrastructures respectives, mais aussi par extension pour l'ensemble de l'écosystème blockchain.

Alors que de nombreux acteurs peinent encore à surmonter les limites inhérentes au fameux trilemme de la blockchain, SOON et EigenDA proposent une alternative qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu.

Une architecture unique : SOON et la SVM découplée

SOON se positionne comme un acteur pionnier dans l'écosystème crypto grâce à son architecture SVM découplée, une innovation qui lui permet d'atteindre une scalabilité très importante. Contrairement aux SVM traditionnelles, souvent limitées par leur monolithisme, cette conception modulaire offre une flexibilité et une performance accrue.

En externalisant des fonctions essentielles, comme la gestion des données transactionnelles, SOON parvient à traiter des volumes élevés tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des transactions.

Un des éléments clés de cette architecture est l'intégration d'une couche de disponibilité des données, essentielle pour les rollups. Cette technologie garantit que chaque transaction peut être vérifiée de manière transparente par l'ensemble des participants, éliminant ainsi les risques de manipulation ou de fraude. C'est ici qu'EigenDA joue un rôle déterminant.

EigenDA et sa réponse aux défis de la disponibilité des données

EigenDA apporte une solution robuste et performante au problème de la disponibilité des données, un des enjeux les plus pressants pour les infrastructures blockchains modernes.

Avec une architecture entièrement décentralisée, reposant sur plus de 200 opérateurs indépendants, EigenDA offre des garanties de sécurité élevées tout en optimisant les coûts.

Les performances d'EigenDA sont parlantes. Ces dernières affichent un débit de données atteignant 8 MB/s, une capacité de traitement de 20 TB, et une infrastructure capable de rivaliser avec des standards comme ceux de la blockchain Solana, en enregistrant plus de 5 000 transactions par secondes (TPS) :

Résultats d'un test effectué par EigenDA

Ces caractéristiques techniques ne sont pas simplement des chiffres sur papier. En effet, elles ont été validées par des tests en conditions réelles. En conséquence, EigenDA ne se contente pas de répondre aux exigences de SOON, mais les dépasse, ouvrant la voie à une adoption plus large des rollups.

Un partenariat aux résultats concrets

Les bénéfices de cette collaboration stratégique ne se limitent pas seulement aux performances techniques. L'impact est visible à tous les niveaux de l'expérience utilisateur.

Par exemple, le temps de pré-confirmation des transactions est passé de plusieurs secondes à moins de 500 millisecondes, offrant une fluidité remarquable. Les temps de bloc, quant à eux, sont réduits à seulement 50 millisecondes, une prouesse qui place SOON parmi les blockchains les plus performantes du secteur.

Sur le plan économique, l'intégration d'EigenDA permet à SOON de proposer des transactions à un coût inférieur à 0,01 dollar. Une fonctionnalité particulièrement appréciée dans des secteurs comme les micropaiements ou les applications décentralisées (dApps) à forte fréquence transactionnelle.

Alors que d'autres collaborations dans l'écosystème blockchain se concentrent sur des améliorations ponctuelles, le partenariat SOON-EigenDA redéfinit les bases mêmes de l'infrastructure transactionnelle. L'approche de SOON, combinée aux capacités d'EigenDA, crée un environnement numérique idéal pour le déploiement de dApps de nouvelle génération.

Avec le lancement du SOON Stack, une boîte à outils complète pour les développeurs, le Network Extension offre désormais la possibilité de créer facilement des solutions de layer 2. Cette innovation technique a pour but de stimuler l'activité des développeurs, mais également de renforcer la compétitivité globale de l'écosystème blockchain.

Une dimension communautaire pour SOON

SOON ne se distingue pas uniquement par sa technologie, mais également par son engagement envers sa communauté. Avec une allocation de 51 % de l'offre totale de tokens SOON réservée à la communauté, le projet place les utilisateurs au centre de son développement.

Cette allocation sera distribuée en 3 cycles d'émission aux détenteurs de NFT du projet. Chaque cycle représentera 13 % de l'offre totale de tokens SOON, avec 12 % de la supply supplémentaires réservés pour les détenteurs de NFT qui participent à des activités on-chain sur l'écosystème de SOON.

Les différents rounds/phases d'émissions pour investir dans le projet SOON

Ce mécanisme de distribution, structuré autour du « COMMing SOON NFT Mint », se différencie des lancements traditionnels de tokens de par leur accessibilité pour le « retail », bien que les tickets d'entrées restent relativement onéreux pour les portefeuilles modestes.

Afin de participer financièrement au projet SOON et être récompensé en tokens éponymes, 4 NFT aux caractéristiques et périodes de vesting différentes sont proposés aux investisseurs :

Les 4 NFT proposés pour investir dans le projet SOON

De plus, les NFT SOON Squad, SOONers et SOONests peuvent servir de « Battle Pass ». Leurs détenteurs, en effectuant des interactions avec l'écosysème de SOON, pourront potentiellement gagner jusqu'à 50 % d'airdrop supplémentaire.

Ce mécanisme de proposer n'est pas sans rappeler un mécanisme relativement similaire : celui de Infinex avec ses NFT « Patrons ». Le projet avait réussi à lever plus de 65 millions de dollars de cette manière en septembre.

À l'écriture de ces lignes, la collection Infinex Patrons est estimée à plus de 469 millions de dollars selon la plateforme CoinGecko.

En effet, le projet SOON a la particularité d'avoir été financé par des particuliers, ce qui lui permet de conserver une certaine indépendance sur ses tokenomics. Parmi les participants à la levée de fond figurent des dirigeants de la Solana Foundation, de Solana Labs, de Coinbase Ventures et de Mantra entre autres.

Liste non-exhaustive des participants à la levée de fonds de SOON

Le projet intègre également des incitations sociales, récompensant l'engagement sur les réseaux et les parrainages pour consolider une base d'utilisateurs solide et investie.

L'alliance entre SOON et EigenDA marque une étape importante dans l'évolution des 2 projets, et leur modèle pourrait inspirer d'autres blockchains. En surmontant les obstacles traditionnels de scalabilité, de sécurité et de coûts, ce partenariat ouvre la voie à une nouvelle génération de dApps.

Alors que l'industrie crypto continue de croître et de se diversifier, SOON et EigenDA entendent « poser les bases d'une révolution dont les effets se feront sentir bien au-delà de la blockchain ». Ce partenariat, alliant innovation et engagement communautaire, pourrait bien devenir un modèle pour les collaborations futures.

