Est-ce le grand retour des Initial Coin Offerings (ICO) avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis ?

Les Initial Coin Offerings (ICO) ont marqué l'histoire des cryptomonnaies avec leur apogée en 2017/2018, avant de connaître un déclin brutal. Aujourd'hui, plusieurs signaux suggèrent leur possible renaissance, mais dans un contexte radicalement différent, marqué par une maturité et des attentes plus élevées des investisseurs.

Une ICO représente une méthode de levée de fonds dans laquelle une entreprise émet des tokens en échange de cryptomonnaies établies comme de l'Ether, du BTC ou bien des stablecoins (USDT, USDC, DAI...). Ce processus s'apparente aux introductions en bourse traditionnelles (IPO), mais avec des différences majeures : les ICO sont plus facilement accessibles aux investisseurs particuliers et moins régulées.

Lors d'une ICO, les investisseurs achètent des cryptomonnaies qui peuvent représenter un droit de vote pour la gouvernance du projet, l'accès à des services, à des dividendes (partage des revenus générés par le projet) ou simplement dans un objectif spéculatif.

💡 Tout savoir sur les ICO avec notre article explicatif

La première ICO significative fut celle de Mastercoin en 2013, suivie par celle d'Ethereum en 2014, qui a levé environ 18 millions de dollars en BTC.

La période 2017/2018 a vu une explosion du phénomène des ICO, avec des projets levant collectivement plus de 20 milliards de dollars. Certains comme EOS (4,2 milliards de dollars) et Telegram (1,7 milliard de dollars) ont marqué cette période en levant des sommes gigantesques.

Cependant, cette bulle a éclaté suite à de nombreuses arnaques et échecs de projets. Des études ont d'ailleurs estimé que plus de 80 % des ICO de 2017 étaient des escroqueries. Cette période a conduit à un refroidissement du marché et un durcissement réglementaire, notamment avec l'intervention de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Ces derniers mois, la communauté crypto a développé une certaine aversion pour les projets fortement soutenus par les fonds de capital-risque, les fameux VC. Cette méfiance légitime s'explique par plusieurs facteurs.

D'abord, les VC obtiennent souvent des tokens à des prix préférentiels, parfois jusqu'à 95 % en dessous du prix public, et ils ont souvent la possibilité de les vendre rapidement après leur lancement, créant une pression baissière sur le cours de la crypto concernée. L'exemple de Solana, où les VC ont massivement vendu après le bull run de 2021, reste d'ailleurs gravé dans les mémoires de la communauté crypto.

La concentration du pouvoir entre les mains des VC pose également problème. Des projets comme Optimism ou Arbitrum, 2 layer 2 d'Ethereum, ont vu leur gouvernance fortement influencée par les investisseurs institutionnels, soulevant des questions sur leur réelle décentralisation. Cette situation contraste avec l'esprit initial des cryptomonnaies, centré sur la démocratisation financière et une volonté de décentralisation.

En parallèle, le récent engouement pour les memecoins pourrait être identifié comme un mouvement contestataire de la communauté crypto envers les « projets VC ». En effet, cette dernière va généralement privilégier les projets perçus comme « par le peuple, pour le peuple ».

Comme nous avons pu le constater avec le récent airdrop d'Hyperliquid, les investisseurs auront tendance à valoriser les projets mettant leur communauté au premier plan.

👉 Tout savoir sur le projet Hyperliquid

Les memecoins, souvent lancés sans levée de fonds initiale et avec une distribution plus équitable, incarnent une forme de résistance contre l'establishment crypto traditionnel représenté par les fonds de capital-risque.

Cependant, même parmi cette catégorie de cryptomonnaies, les VC parviennent à identifier des tokens à fort potentiel de croissance et financent des projets déguisés en memecoins, bien qu'ils partagent de nombreuses similitudes avec les projets crypto dits utilitaires.

Par ailleurs, certains développeurs de memecoins s'attribuent une part disproportionnée de la supply, uniquement dans le but de maximiser leurs profits aux dépens des investisseurs tardifs.

Ainsi, les memecoins sont souvent moins décentralisés qu'ils n'y paraissent à première vue.

Publicité

Le contexte actuel présente plusieurs éléments propices au retour des ICO. Sur le plan réglementaire, l'Union européenne avec MiCA et des pays comme le Japon ou les Émirats Arabes Unis ont clarifié leur position sur les tokens utilitaires, offrant un cadre plus stable pour les projets légitimes.

💡 Découvrez notre interview de Faustine Fleuret et William O'Rorke pour tout comprendre au bouleversement MiCA

De plus, la récente élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, change la donne. Après de longues années de politique ouvertement hostile à l'écosystème crypto, les États-Unis pourraient prochainement adopter une régulation beaucoup plus favorable envers l'industrie.

En effet, Donald Trump a, à maintes reprises durant sa campagne, déclaré qu'il voulait faire des États-Unis « le premier hub mondial de la cryptomonnaie ».

Il avait également promis de « licencier » Gary Gensler, l'actuel président de la SEC, dès son entrée en fonction. Cette mesure ne sera toutefois pas nécessaire, puisque ce dernier a déjà soumis sa lettre de démission après l'élection de Donald Trump, avec une prise d'effet prévue pour le jour de l'investiture.

Gary Gensler est réputé pour son opposition rigoureuse à l'industrie des cryptomonnaies, qu'il considère dans de nombreux cas comme des titres non réglementés (securities). Ce point fait débat, car une politique plus favorable aux cryptomonnaies pourrait les requalifier en marchandises (commodities), facilitant ainsi leur cadre réglementaire, notamment pour la tenue d'ICO.

Des succès récents illustrent ce renouveau. Par exemple, MegaETH a levé 10 millions de dollars en seulement 2 minutes au travers d'une ICO sur la plateforme Echo. De plus, le projet a mis en place un système de vesting progressif sur 24 mois pour garantir l'engagement à long terme.

À ce propos, Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI), affirme que ces évènements marquent le début d'une « nouvelle ère, où les fondateurs n'ont plus besoin de plier le genou » pour réussir à mener à bien leurs projets.

The VC-less success of $HYPE and $INST is inspiring.@echodotxyz pulling a $10m 2min round for Megaeth proves it too.

We’re in a new era, founders don’t need to bend the knee to win.

Bet on winners and win alongside them.

— Marc “Billy” Zeller 👻 🦇🔊 (@lemiscate) December 17, 2024