Ethereum : un participant à l'ICO transfère 116 millions de dollars d'ETH 8 ans après

Un portefeuille ayant reçu plus de 61,000 Ethers lors de l'ICO d'Ethereum en 2014 vient de transférer ses ETH vers Kraken après une période d'inactivité de plus de 8 ans. Ce transfert a suscité des spéculations quant à ses motivations, qui pourraient être liées à une vente, un échange pour d'autres cryptomonnaies, ou simplement à une stratégie de staking.

Une whale de l'ICO Ethereum se réveille 8 ans après

Un portefeuille ayant reçu plus de 61 000 Ethers lors de l'Initial Coin Offering (ICO) d'Ethereum en 2014 vient subitement de transférer ses ETH vers Kraken, et ce sans avoir eu la moindre activité entre temps, soit pendant plus de 8 ans.

Bien que l'on ignore les motivations derrière cet important transfert de fonds, cela pourrait laisser présager une vente ou un échange pour d'autres cryptomonnaies, voire plus simplement dans une optique de staking.

Aperçu des 2 transactions d'ETH relatives à l'ICO et au transfert

Initialement, la whale avait reçu plus de 61,216 Ethers à un prix de 0,31 centime de dollars, soit moins de 19 000 dollars. Considérant le prix de l'ETH aujourd'hui, la whale a généré une plus-value de plus de 610 526 %.

Il est plutôt rare que des whales se réveillent aussi longtemps après avoir accumulé autant de tokens, surtout sans avoir eu la moindre activité annexe. Toutefois, on se souvient également qu'au mois d'avril dernier, 2 whales avaient transféré plus de 70 millions de dollars de Bitcoin (BTC) après plus d'une décennie d'inactivité... Des transferts plutôt troublants.

Le cours de l'Ether n'a nullement réagi suite à ce transfert, ce dernier s'échangeant actuellement autour de 1 920 dollars.

👉 Que sont devenues les 10 plus grandes ICO de l'histoire des cryptomonnaies ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

L'ICO Ethereum, une aubaine pour les plus patients

Une ICO, assimilable à une levée de fonds réalisée avec des cryptomonnaies, permet à des projets de se lancer en proposant un token en échange d'un autre. À l'époque de l'ICO Ethereum, appelée Genesis et réalisée en 2014, les équipes du projet avaient ainsi proposé de l'Ether contre du Bitcoin, un projet tout à fait novateur à l'époque. Rien que sur les 12 premières heures de l'ICO, plus de 7 millions d'ETH ont ainsi été distribués, alors équivalent à plus de 2,2 millions de dollars.

Au tout début de l'ICO, 1 Bitcoin (qui valait alors entre 668 et 460 dollars) s'échangeait pour 2 000 ETH. Plus de 18,3 millions de dollars avaient été récoltés par l'Ethereum Foundation une fois l'ICO Genesis clôturée, un succès fracassant qui signait la démocratisation de ce type de levées de fonds.

Bien que ces pratiques puissent s'avérer lucratives, il faut toutefois s'avérer particulièrement vigilant lors de participation à des ICO. Effectivement, l'entrain déclenché par celle d'Ethereum a amené des projets de qualité à profiter de ces levées de fonds, mais cela a également créé de nouvelles opportunités d'arnaques pour les individus malveillants.

👉 Dans l'actu Ethereum - Sondage : 46% des Américains pensent qu'Ethereum (ETH) surpassera Bitcoin (BTC) d'ici quelques années

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Lookonchain

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.