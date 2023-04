Des whales transfèrent 70 millions de dollars de Bitcoin (BTC) après 10 ans d'inactivité

En fin de semaine dernière, 2 whales ont effectué d'importants mouvement de fonds après une période d'inactivité d'environ 10 ans. La première, qui détient au total 6,071 Bitcoins (BTC), soit environ 166,6 millions de dollars au cours actuel, a transféré 2 071 BTC (60,7 millions de dollars) après 9,3 années sans la moindre activité.

A whale with 6,071.5 $BTC($178M) that has been dormant for 9.3 years transferred 2,071.5 $BTC($60.7M) out today.

And the 2,071.5 $BTC was finally transferred to the address starting with "bc1q".

The whale received 6,071.5 $BTC on Dec 19, 2013, when the price was $663. pic.twitter.com/CBpoIy2mEk

— Lookonchain (@lookonchain) April 20, 2023