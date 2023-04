Une faille à 170 000 dollars se cachait dans Trust Wallet depuis le mois de novembre dernier

Trust Wallet, le portefeuille de cryptomonnaies non custodial de Binance, a révélé une faille de sécurité dans sa bibliothèque logicielle Wallet Core datant de novembre dernier. Certains portefeuilles créés directement depuis l'extension de navigateur entre le 14 et le 23 novembre 2022 sont à risque. Des fonds ont été volés, mais une procédure de remboursement a été lancée par Trust Wallet.

Trust Wallet victime d'une faille

Trust Wallet, le portefeuille non custodial porté par Binance, vient de révéler et corriger une faille de type WebAssembly (WASM) provenant de sa bibliothèque logicielle Wallet Core. La faille en question daterait du mois de novembre dernier, mais aucune communication n'aura été faite à ce sujet afin de mitiger les dégâts et ne pas encourager des acteurs malveillants à en profiter davantage.

La vulnérabilité aurait été révélée aux équipes de Trust Wallet par un chercheur en sécurité via leur programme de récompense, qui aurait trouvé l'erreur directement dans le code open source de Wallet Core.

Selon le communiqué, seuls quelques portefeuilles créés directement depuis l'extension de navigateur entre le 14 et le 23 novembre 2022 seraient à risque. La faille serait désormais corrigée, et les adresses créées après cette date ne courent pas le moindre risque, selon Trust Wallet.

Si vous êtes vous-même un utilisateur de Trust Wallet, vos fonds ne sont pas en danger si :

Vous n'utilisez que son application mobile ;

Vous avez seulement importé des adresses dans l'extension de navigateur Trust Wallet (et non pas créé) ;

Vous avez créé un nouveau portefeuille avant le 14 novembre ou après le 23 novembre 2022.

Si jamais vous êtes concerné par cette faille de sécurité, une notification vous en alertant devrait être visible directement dans votre portefeuille.

👉 Retrouvez notre tutoriel vous garder vos cryptomonnaies à l'abri

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Jusqu'à 30 $ en Bitcoin offerts !

Des fonds déjà volés, mais un remboursement est prévu

Selon Trust Wallet, l'équivalent de 170 000 dollars aurait malheureusement été déjà volé à certains utilisateurs à travers cette faille, et 88 000 dollars seraient potentiellement encore à risque dans certains portefeuilles.

Les utilisateurs concernés - qui ont donc normalement reçu une notification dans leur wallet - doivent avoir déjà reçu la procédure de remboursement à suivre. Dans le cas où vous pensez être concerné ou que vous avez pu observer des mouvements de fonds anormaux sur votre portefeuille Trust Wallet, nous vous invitons à lire la documentation prévue à cet effet.

Les utilisateurs qui auraient des fonds toujours à risque, à savoir les 88 000 dollars qui n'ont pas encore été dérobés, sont invités à rapidement transférer leurs fonds vers un autre portefeuille ou tout autre moyen de stockage.

Suite à cette brèche, Trust Wallet a indiqué que la fréquence de ses audits avait été multipliée par 5 ces derniers mois afin d'éviter qu'une telle erreur se reproduise.

Le communiqué précise que la faille évoquée ici n'a aucun rapport avec la mystérieuse vague de hacks non élucidée dont nous vous parlions plus tôt cette semaine.

👉 Dans l'actualité similaire - Hack : depuis décembre, de mystérieux vols de cryptomonnaies touchent les wallets des utilisateurs

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.