Hack : depuis décembre, de mystérieux vols de cryptomonnaies touchent les wallets des utilisateurs

Cette semaine, la fondatrice et PDG de MyCrypto, Taylor Monahan, a publié ses travaux d’analyse on-chain montrant que depuis décembre dernier, l’équivalent de 5 000 ETH aurait été drainé d’une multitude de portefeuilles sur 11 blockchains différentes.

Ce qui interpelle, c’est que d’après les analyses, il semble difficile d’établir des points communs entre les victimes, mais de nombreuses similitudes ont été découvertes dans le mode opératoire.

Les portefeuilles impactés ont été créés entre 2014 et décembre dernier :

If you are reading this, you're the type to be drained by this.

This is NOT a low-brow phishing site or a random scammer. It has NOT rekt a single noob. It ONLY rekts OGs.

If you have all your stuff under a single Secret Recovery Phrase / Private Key, please be safe migrate. 🙏 pic.twitter.com/o50pcBaUWT

— Tay 💖 (@tayvano_) April 18, 2023