Les portefeuilles Trezor proposent désormais des transactions en Bitcoin (BTC) anonymes avec Coinjoin

Annoncée à l’automne dernier, cette évolution a été rendue possible par un partenariat avec le portefeuille anonyme Wasabi. Pour rappel, la technologie Coinjoin permet comme son nom l’indique de mélanger des actifs, afin de masquer leur origine et proposer un meilleur anonymat aux utilisateurs. Les transactions sont groupées avec des centaines d’autres, ce qui permet de bloquer toute tentative de déterminer l’origine et la destination des fonds.

« Payez avec votre argent, pas avec vos données. » C’est ainsi qu’est présentée l’option, dévoilée par Trezor hier. Le portefeuille détaille plusieurs avantages, notamment la protection contre la fraude, et le fait de garder les montants détenus en cryptomonnaies anonymes. Par ailleurs, Trezor souligne l’intérêt des options d’anonymat pour les personnes soumises à des régimes politiques autoritaires.

Pour l’instant, l’option n’est disponible que sur le Model T de Trezor, et pas sur le Model One. Mais elle arrivera éventuellement sur ce dernier, selon l’entreprise. Les frais d’utilisation de Coinjoin s’élèvent à 0.3% du montant de la transaction.

👉 Pour aller plus loin – Le wallet Trezor Model T : avis et tutoriel

La solution pour sécuriser ses cryptomonnaies 🔒 🔥 Jusqu'à 30 % de réduction sur les portefeuilles Trezor

Les options d’anonymat proposées par Coinjoin sont cependant parfois critiquées – et l’initiative de Trezor a ravivé les débats. On reproche ainsi à l’entreprise de censurer les transactions Coinjoin en accord avec les listes du gouvernement :

Trezor is hiding all replies to its tweets that mention the fact that it will be censoring Bitcoin addresses that the government asks it to block from its new Coinjoin feature. https://t.co/CdWu5CHkRD

— Chris Blec (@ChrisBlec) April 19, 2023