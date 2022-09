Bientôt des transactions anonymes sur les hardware wallets de Trezor ?

Les transactions effectuées avec les hardware wallets de Trezor pourront bientôt disposer d’options d’anonymat, grâce à un partenariat avec le portefeuille Wasabi. À quoi vont ressembler ces nouvelles fonctionnalités ?

Les transactions anonymes arrivent chez Trezor

Le portefeuille Wasabi utilise la technologie CoinJoin, qui permet de « mélanger » des pièces afin d’obfusquer l’origine des fonds. À l’inverse d’une cryptomonnaie anonyme comme Monero (XMR), qui cache tous les éléments d’une transaction, CoinJoin permet de brouiller les pistes en sortie, mais les transactions restent visibles sur la blockchain.

C’est ce service qui sera désormais associé à Trezor. Wasabi a en effet confirmé son partenariat avec le constructeur de hardware wallets sur Twitter :

🚨 BREAKING: Hardware wallet coinjoins are coming next year with our friends at @Trezor pic.twitter.com/2RFCgM9wK2 — Wasabi Wallet (@wasabiwallet) September 4, 2022

Cette avancée sera rendue possible grâce à WabiSabi, un nouveau protocole CoinJoin. Les utilisateurs pourront accéder au service directement depuis la Trezor Suite application. Cela représente une petite révolution : c’est la première fois qu’un constructeur de portefeuilles de ce type intègre une solution d’anonymisation externe. L’entreprise a confirmé que le service devrait être proposé aux détenteurs de wallets Trezor à partir du début d’année 2023.

L’anonymat au cœur de débats dans la communauté crypto

L’arrivée de ce service chez un constructeur de hardware wallets aussi important que Trezor est particulièrement symbolique, à l’heure où l’écosystème des cryptomonnaies connaît une surveillance accrue. On rappellera que l’Union européenne avait pour projet récent de surveiller les transactions effectuées entre les fournisseurs de service et les portefeuilles auto-hébergés. Cela inclut donc les wallets de type Trezor, Ledger, etc.

Par ailleurs, la récente affaire Tornado Cash a montré que les outils d’anonymisation sont désormais dans le collimateur des régulateurs. Ces derniers ne voient pas chez les « mixeurs » une nécessité en termes de vie privée, mais exclusivement un moyen de blanchir de l’argent sale.

Si ces services restent décentralisés, les entreprises qui interagissent avec eux sont soumises aux réglementations de leurs lieux d’exercice. Avec des limitations parfois fortes, comme on l’a vu avec Tornado Cash. Cela sera donc un des secteurs des cryptomonnaies qui devra certainement le plus résister aux assauts des décideurs dans les années à venir.

Source : Wasabi via Twitter

