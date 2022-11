Secret Network : des white hats ont permis la correction d’une faille annulant la confidentialité

Un groupe de hacker white hats a revélé une faille aux équipes de SCRT Labs, en charge du développement de la blockchain anonyme Secret Network (SCRT). Cette faille permettait théoriquement d’annuler la confidentialité du réseau en désanonymisant toutes les transactions de manière rétroactive.

En réalité, cette vulnérabilité a été signalée le 3 octobre dernier et des mesures ont été prises immédiatement. SCRT Labs a ainsi choisi de retarder sa communication pour permettre de traiter l’affaire en profondeur, sans risquer de donner l’occasion à un acteur malveillant de profiter de la faille avant l’arrivée d’une solution complète.

Ladite faille n’était pas propre à Secret Network, mais résidait dans des processeurs Intel utilisés par certains nœuds du réseau. Plus précisément, elle touche une extension appelée Software Guard Extensions (SGX), censée justement protéger les données des logiciels utilisés.

Pour rester simple, un acteur malveillant aurait pu, dans certaines conditions, briser la confidentialité des données d’un historique de la blockchain sauvegardé sur un nœud vulnérable, et lever ainsi l’anonymat en récupérant la clé de déchiffrement principale :

We evaluated TEE-based blockchain Secret Network to see if it was susceptible to AepicLeak, and ended up finding the master decryption key for the whole network. Read more and see a testnet demo at https://t.co/coe7EPXmrY https://t.co/E2pcoNSEsz

— Andrew Miller (@socrates1024) November 29, 2022