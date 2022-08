Le code de Tornado Cash a disparu de GitHub – Une violation de la liberté d’expression ?

Pour rappel, GitHub est une plateforme qui permet entre autres de partager du code open source, on y trouvait celui de Tornado Cash jusqu’à récemment. Mais c’était avant que le Trésor américain ne décide de sanctionner le mixeur de cryptomonnaies. Ce dernier s’est retrouvé dans la tourmente cette semaine, car les acteurs situés aux États-Unis subissent désormais une interdiction d’interagir avec Tornado Cash.

Mais aussi avec son code ? C’est l’interprétation que semble avoir faite GitHub, puisque le code source de Tornado Cash a été supprimé du site. Par ailleurs, des développeurs ayant travaillé sur la plateforme ont vu leurs comptes suspendus. C’est le cas de Roman Semenov, un des acteurs principaux du projet :

C’est en effet une question qui mérite d’être posée. Pour rappel, les sanctions du Trésor américain visaient spécifiquement Tornado Cash, parce que le mixeur aurait été utilisé pour blanchir des fonds par le groupe de hacker nord-coréen Lazarus.

Mais son code open source, qui est disponible et peut être réutilisé à l’envi, n’est en soi qu’une architecture. En restreindre l’accès revient donc à supprimer une documentation qui n’a en soi rien d’illégale. En ce sens, certains considèrent la publication du code comme relevant de la liberté d’expression. Une interprétation qui avait par ailleurs été établie par un précédent légal datant de 1996 :

While Tornado’s code is functional - mixing ETH transactions so they are harder to trace - publishing the code on its own is protected speech, even if that code can be used unlawfully. pic.twitter.com/Z2MWBhBakW

— Kurt Opsahl | Zcon, BSides, BH, DEFCON (@kurtopsahl) August 8, 2022