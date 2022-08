Circle gèle des USDC liés à des adresses Tornado Cash

Circle est l’entreprise qui émet l’USDC, un stablecoin particulièrement en vogue en ce moment – sa capitalisation atteint ce matin 54 milliards de dollars. Elle a cependant un poids considérable sur sa cryptomonnaie, et peut « geler » des actifs si elle estime que c’est nécessaire. C’est ce qui vient de se passer avec les USDC liés à Tornado Cash.

Selon plusieurs rapports, ce sont 750 000 USDC qui ont été gelés par Circle. Par ailleurs, une de ces adresses correspondrait au pool d’USDC de Tornado Cash.

Circle just frozen 75,000 USDC belonging to unsuspecting Tornado users, as well as 149 USDC donated to the project. pic.twitter.com/GBS41FtZvB

Circle s’est montré peu loquace sur le sujet, mais a simplement confirmé qu’elle se soumettait aux sanctions de l’Office of Foreign Asset Control (OFAC), qui a édicté ces nouvelles mesures :

Toutes les personnes ou entités situées aux États-Unis sont désormais ne sont désormais plus autorisées à interagir avec Tornado Cash, ainsi que les adresses sanctionnées. Tornado Cash peut continuer à être accédé par des utilisateurs situés dans d’autres pays, mais on note que son site est inaccessible depuis hier.

Tornado Cash peut être en théorie accessible et copiable par n’importe qui, étant open source. Mais les entreprises américaines ne bénéficient pas de la même liberté. Ce n’est pas la première fois que l’on voit que Circle a tout pouvoir sur ses UDSC. C’est par ailleurs également le cas pour le géant Tether, dont les USDT sont également « gelables ». Or, on connaît le poids considérable des stablecoins dans un écosystème qui repose partiellement sur des idéaux de décentralisation.

Ils sont par ailleurs souvent interconnectés, comme l'ont pointé du doigt plusieurs commentateurs :

So if $USDC is freezable and using it risks at least some of your tokens being caught in a chain of malicious use, and $DAI is backed 66% by $USDC, which is now the "safest" stablecoin on $ETH?

— loldefi (@loldefi) August 9, 2022