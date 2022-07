Stablecoins : l'USDC sur le point de dépasser l'USDT de Tether ?

Tether (USDT) a longtemps été confortablement installé sur son trône de roi des stablecoins. Mais cela pourrait-il changer ? Oui, selon une étude qui prédit que l’USDC de Circle le dépassera prochainement.

L’USDC vient chasser sur les terres de l’USDT

Le secteur des stablecoins a connu un bouleversement considérable cette année avec la chute de l’écosystème Terra. En conséquence, cette catégorie de cryptomonnaies est de plus en plus observée par les régulateurs. L’USDT, trublion historique qui prenait son parti de s’arranger avec une communication plutôt souple, en a pâti. De quoi laisser la place à un concurrent d’ampleur : l’USDC, un stablecoin soutenu par Circle et Coinbase.

Comme le souligne le rapport, la dominance de l’USDT a chuté sous les 50% pour la première fois en novembre 2021, face à l’arrivée de nouveaux rivaux. Si l’on se penche sur sa capitalisation, la chute est très nette, et elle a été initiée avec l’affaire Terra en mai dernier :

Progression de la capitalisation de l’USDT

Tether a souffert de la vague de méfiance qui a déferlé sur les stablecoins, surtout qu’il a brièvement perdu la parité avec le dollar, alors que le FUD régnait sur les marchés. De son côté, l’USDC a plutôt bien encaissé les derniers mois :

Progression de la capitalisation de l’USDC

Un « flippening » à venir ?

Aujourd’hui, l’USDT et l’USDC figurent à la 3e et 4e places du classement des cryptomonnaies les plus capitalisées. Leur market cap n’est plus séparé que par 10 milliards de dollars. D’où une hypothèse : l’USDC dépassera bientôt l’USDT. Les projections d’Arcane Research tendent à confirmer ce scénario :

Projection de l’évolution des capitalisations de l’UDST et l’USDC

Selon ces estimations, l’USDT et l’USDC se croiseraient à l’automne prochain :

« En extrapolant ces courbes de croissance, l’USDC détrônerait Tether en tant que plus grand stablecoin, avec un market cap de 61.3 milliards de dollars, le 10 octobre 2022. »

Ces prédictions ne prennent bien sûr pas en compte les événements qui pourraient survenir d’ici là, mais font simplement état d’une tendance de fond.

On notera également que les régulateurs devraient continuer à examiner – et légiférer – en ce qui concerne les stablecoins dans les mois à venir. Cela pourrait donc favoriser des cryptomonnaies comme l’USDC, qui ont joué la carte de la transparence dès le départ.

Source : Arcane Research – Graphique : CoinGecko

