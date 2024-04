Le protocole d'anonymat Railgun nie avoir été utilisé par la Corée du Nord

Selon les analystes d’Elliptic, le groupe de hackers de Corée du Nord, Lazarus, serait habitué de Railgun. Plus spécifiquement, les fonds dérobés lors du hack de Harmony, datant de juin 2022, auraient transité par les services :

Le rapport n’est pas récent : il date de plus d’un an. Mais il a été déterré par le journaliste Wu Blockchain, alors que Railgun commence à bénéficier d’une certaine renommée. Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a en effet expliqué le fonctionnement du protocole d’anonymat il y a deux jours, confirmant qu’il l’utilisait :

Dans son rapport de l’époque, Elliptic soulignait déjà que les sanctions s’appliquant à Tornado Cash pouvaient pousser des utilisateurs vers Railgun, un autre mixeur :

Railgun a nié catégoriquement ces accusations, expliquant que Lazarus était d’ores et déjà bloqué sur ses services :

« C’est faux, il s’agit d’informations mensongères. Tout d’abord, le groupe ne peut pas utiliser Railgun, à cause du système de “Preuves privées d’innocence”, qui a été mis en place il y a plus d’un an. Ensuite, l’accusation originale est en elle-même fausse et erronée. »