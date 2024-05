Samourai Wallet : un fonds créé pour aider à la défense des fondateurs

Défendre les créateurs de Samourai Wallet, et les autres développeurs qui sont attaqués en justice. C’est le but du fonds Peer-to-peer Rights Funds, nouvellement créé. Quel est son champ d’action ?

Un fonds créé pour aider les créateurs de Samourai Wallet

L’initiative vient du Bitcoin Policy Institute, une organisation à but non lucratif qui soutient des projets et politiques liés à Bitcoin. Le Peer-to-peer Rights Funds a pour premier objectif le soutien aux créateurs de Samourai Wallet. Pour rappel, William Lonergan Hill et Keonne Rodriguez avaient été arrêtés à la fin du mois d’avril. Ce dernier a récemment été libéré sous caution.

On leur reproche d’avoir facilité le blanchiment de fonds via le mixeur associé à Samourai Wallet, Whirpool. Selon l’accusation, ce sont 2 milliards de dollars de « transactions illégales » qui auraient transité via le service. Par ailleurs, plus de 100 millions de dollars liés à des activités criminelles auraient également été blanchis.

Défendre le droit à la transmission en pair-à-pair

C’est toute la question qui se pose lorsqu’il s’agit de mixeurs de cryptomonnaies comme Whirlpool ou encore Tornado Cash, dont les dirigeants ont aussi été inquiétés légalement. Le créateur d’un outil est-il responsable si celui-ci est utilisé par des malfaiteurs ?

Pour le Peer-to-peer Rights Funds, la réponse est non :

« Le gouvernement affirme que n’importe quelle entité qui facilite la transmission de fonds devrait être régulée par le Bank Secrecy Act (BSA), même si elle ne contrôle pas les fonds en question. »

Autrement dit, les services décentralisés ont justement été créés pour être utilisés sans contrôle central. Cela pose des questions plus larges sur d’autres services, en particulier dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi). Pour le fonds de défense, il est crucial de défendre les transactions en pair-à-pair, c’est-à-dire entre particuliers :

« Ce sont les utilisateurs, et pas les développeurs, qui participent à des activités financières. […] Nous sommes décidés à protéger l’innovation, la vie privée ainsi que l’autonomie des utilisateurs. »

Des affaires qui pourraient créer des précédents

Le communiqué cite plusieurs cas d’utilisation légitimes des mixeurs de cryptomonnaies, ainsi que des technologies qui sont associées. Par ailleurs, le Peer-to-peer Rights Funds rappelle que la condamnation des créateurs de mixeurs tels que Whirlpool et Tornado Cash pourrait avoir des répercussions notables pour l’écosystème :

« Cela pourrait s’étendre à une gamme large d’outils Bitcoin non custodiaux, depuis les développeurs de portefeuilles physiques jusqu’aux nœuds qui traitent les transactions, en passant par les mineurs qui ajoutent des transactions à la blockchain. »

La bataille est donc engagée, et les deux affaires liées à Samourai Wallet et Tornado Cash pourraient faire office de précédent. Quant au Peer-to-peer Rights Funds, il soutiendra probablement d’autres développeurs visés par des plaintes similaires à l’avenir.

Source : Peer-to-peer Rights Fund

