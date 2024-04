Les co-fondateurs de Samouraï Wallet ont été arrêtés pour blanchiment de 2 milliards de dollars en Bitcoin

Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, co-fondateurs de Samouraï Wallet, ont été arrêtés et accusés d'opérer une entreprise impliquée dans le blanchiment de 2 milliards de dollars via leur service de mixage de Bitcoins, Whirlpool. Cette affaire soulève des questions sérieuses sur la limite que les régulateurs tracent entre criminalité et protection de la confidentialité des utilisateurs de la blockchain.

Samouraï Wallet impliqués dans le blanchiment de 2 milliards de dollars

Hier soir, Keonne Rodriguez, PDG et co-fondateur de Samouraï Wallet, ainsi que William Lonergan Hill, Directeur de la technologie et également co-fondateur, ont été arrêtés. Ils font face à des accusations de conspiration pour blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Cet événement n'est pas sans rappeler l'arrestation des développeurs de Tornado Cash, un mixeur de cryptomonnaies sur la blockchain Ethereum, accusés du blanchiment d'argent de 7 milliards de dollars en cryptomonnaies via leur smart contrat.

Les accusations contre les co-fondateurs de Samouraï comprennent la gestion de transactions illégales transitant par leur portefeuille et leur service de mixage Whirlpool, représentant plus de 2 milliards de dollars, ainsi que le blanchiment de plus de 100 millions de dollars liés à des activités criminelles.

Qu'est-ce qu'un mixeur de cryptomonnaies ? Les mixeurs de cryptomonnaies sont des services qui augmentent la confidentialité des transactions en mélangeant ses fonds avec ceux d'autres utilisateurs. Ce processus vise à rendre difficile le traçage des transactions individuelles sur une blockchain publique comme Bitcoin.

En coordination avec les autorités islandaises, les serveurs Web et le domaine de Samouraï ont été saisis, et un mandat de saisie a été exécuté contre leur application mobile sur le Google Play Store.

Selon les autorités, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill étaient pleinement conscients des activités illicites associées à leur application.

Ils sont accusés d'avoir promu le blanchiment d'argent via Samouraï sur Twitter, d'avoir admis ouvertement que leur clientèle inclut des individus cherchant à dissimuler des activités criminelles, et reconnu que leurs revenus provenaient principalement des participants aux marchés noirs.

Les co-fondateurs de Samouraï risquent jusqu'à 20 ans de prison pour conspiration au blanchiment d'argent et 5 ans pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Y a-t-il une frontière entre criminalité et confidentialité ?

Suite à l'annonce de cette arrestation, la communauté Bitcoin a manifesté son soutien à Rodriguez et Hill, affirmant que la confidentialité n'est pas un crime, et que les fondateurs d'une application open source comme Samouraï Wallet ne devraient pas être tenus responsables des délits et crimes commis par d'autres.

Bien que la blockchain Bitcoin offre de nombreux avantages, elle ne permet pas une confidentialité complète ; en effet, l'historique des transactions est visible par tous sur Internet, et il est aisé de suivre une transaction. La majorité des utilisateurs de mixeurs de cryptomonnaies cherchent simplement à empêcher que les personnes avec lesquelles ils échangent ne découvrent la totalité de leurs actifs.

De plus, les mixeurs ne fournissent pas une solution parfaite pour l'anonymisation des fonds. Cette pratique laisse de nombreux indices enregistrés dans la blockchain qui sont conservés de manière immuable.

Grâce à des outils adéquats et en collaboration avec des entreprises comme Chainalysis, les autorités peuvent identifier les fonds liés à des activités illégales plus efficacement que certains montages financiers par les voies traditionnelles.

À titre de comparaison, Chainalysis a révélé qu'en 2023, 24,2 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été impliqués dans des affaires illicites, contre environ 11 300 milliards de dollars impliqués seulement dans le scandale des Panama Papers.

Source : Bureau du procureur américain, Chainalysis

