Le cofondateur de Samourai Wallet est libéré contre une caution de 1 million de dollars

Les mixeurs de cryptomonnaies sont dans le collimateur de la justice des États-Unis ces derniers mois. Keonne Rodriguez, un des fondateurs de Samourai Wallet, a pour l’instant pu être libéré sous caution… Moyennant le paiement d’un million de dollars.

Keonne Rodriguez avait été arrêté aux côtés de son collègue William Lonergan Hill, le 25 avril dernier. Accusés d’opérer une entreprise de blanchiment d’argent, les deux hommes font face à des charges similaires à celles qui pèsent sur les développeurs de Tornado Cash, un autre mixeur de cryptomonnaies.

Le cofondateur de Samourai Wallet, qui est âgé de 35 ans, risque jusqu’à 25 ans de prison pour les faits qui lui sont reprochés. Il a plaidé non coupable. Bien qu’il ait été libéré sous caution, il est confiné chez lui, et ses mouvements sont surveillés. Il devra se rendre à la prochaine audience du tribunal, le 14 mai prochain.

Quant à William Lonergan Hill, âgé de 65 ans, il est toujours emprisonné, et risque une peine similaire à celle de son collègue. Les serveurs de Samourai Wallet ont été saisis. Les procureurs affirment que le mixeur aurait été utilisé pour blanchir plus de 100 millions de dollars de fonds provenant des marchés du dark net.

Les mixeurs de cryptomonnaies subissent les foudres de la justice américaine

Une affaire similaire a lieu du côté de Tornado Cash. Ces derniers jours, le département de la Justice américaine a précisé les accusations pesant sur un des développeurs, Roman Storm. Et expliqué que les mixeurs blanchissaient sciemment des fonds :

« Le gouvernement n’a pas accusé [Roman Storm] d’un crime qui consiste seulement à écrire du code ou à maintenir un site. Le succès même du service Tornado Cash dans le blanchiment de quantités énormes de bénéfices criminels montre le besoin de restriction. »

Suite aux déboires légaux de Samourai Wallet et Tornado Cash, plusieurs portefeuilles ont fait part de la cessation de leurs activités aux États-Unis. Wasabi Wallet et Phoenix Wallet ne serviront ainsi plus les clients locaux.

Plus largement, pour l’écosystème crypto des États-Unis, c’est une question de survie qui se pose. Les créateurs de protocoles décentralisés sont inquiétés et les plateformes d’échange centralisées subissent des enquêtes de la SEC. Le domaine entier subit donc des attaques continues des régulateurs, et l’on peut envisager que d’autres acteurs migrent vers des territoires moins hostiles.

