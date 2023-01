Le FBI confirme que Lazarus Group et APT38 sont responsables du hack à 100 millions de dollars d'Harmony

Via un communiqué, le FBI a confirmé qu'Horizon, le bridge d'Harmony, avait bel et bien été attaqué par des criminels nord-coréens en juin dernier. Ces derniers opéreraient au sein des groupes de hackers Lazarus et APT38, notamment afin de financer les programmes de missiles balistiques de la Corée du Nord, laquelle se trouve lourdement affectée par différentes sanctions internationales.

Les Nord-Coréens bel et bien responsables du hack d'Harmony

Les rumeurs concernant le hack du bridge Horizon sur la blockchain Harmony ont été confirmées : ce sont bel et bien des hackers nord-coréens qui seraient responsables, selon un communiqué publié par le Federal Bureau of Investigation (FBI).

« Grâce à notre enquête, nous avons pu confirmer que le Lazarus Group et APT38, des cyberacteurs associés à la RPDC, sont responsables du vol de 100 millions de dollars de monnaie virtuelle sur le bridge Horizon d'Harmony signalé le 24 juin 2022. [Le FBI et d'autres branches de la justice] continuent d'identifier et de perturber le vol et le blanchiment de monnaie virtuelle par la Corée du Nord, qui sont utilisés pour soutenir les programmes de missiles balistiques et d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. »

En juin dernier, Harmony connaissait l'un des hacks les plus importants de l'année en termes de fonds dérobés : le bridge Horizon s'était fait dérober environ 100 millions de dollars sous forme de différentes cryptomonnaies, notamment du WETH, du BUSD, du WBTC ou de l'USDC.

Longtemps laissés inactifs, une partie des fonds dérobés n'ont été bougés que très récemment, avant d'être transférés sur la plateforme d'anonymisation Railgun puis sur les exchanges Binance, Huobi et OKX. Grâce à une coopération de la part de leurs équipes respectives, les 3 exchanges sont parvenus à geler les adresses concernées. Toutefois, les fonds non récupérés par les exchanges ont été envoyés vers 11 adresses Ethereum (ETH) différentes.

Selon un rapport de l'Associated Press de fin décembre 2022, les hackers nord-coréens, opérant principalement au sein du groupe Lazarus, auraient volé plus de 1,2 milliard de dollars depuis 2017 via différents hacks crypto dont plus de la moitié de ce montant sur la seule année 2022.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué

Sources : Communiqué officiel, Associated Press

