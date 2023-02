Hack d'Axie Infinity : la police norvégienne saisit l’équivalent de 6 millions de dollars

L’année dernière, le hack du bridge Ronin dédié au jeu blockchain Axie Infinity a ébranlé l’écosystème de par son ampleur. En effet, ce sont l’équivalent de 620 millions de dollars qui avaient été dérobés à l’époque, et ont depuis été minutieusement surveillés.

Tandis que cette attaque a été attribuée au groupe de hackers nord-coréens Lazarus, Økokrim, le service de lutte contre la criminalité économique et environnementale de Norvège, a annoncé la saisie de près de 60 millions de couronnes norvégiennes, soit 6,06 millions de dollars.

Cette saisie fait suite à une coopération internationale, notamment avec le FBI. La procureure de l’État, Marianne Blender a commenté cette saisie :

« Økokrim est doué pour suivre l’argent. Cette affaire montre que nous avons également une grande capacité à suivre l’argent sur la blockchain, même si les criminels utilisent des méthodes avancées. […] C’est de l’argent qui peut soutenir la Corée du Nord et son programme d’armes nucléaires. Il a donc été important de suivre la cryptomonnaie et d’essayer d’arrêter l’argent lorsqu’ils tentent de le retirer en valeurs physiques. »

Si une telle saisie est intéressante, montrant qu’il est possible de récupérer de l’argent volé lors d’un hack, au moins en partie, il s’agit également de remettre les montants en perspective. Lors de l’attaque, 173 600 ETH et 25,5 millions d’USDC avaient été volés.

Même si l’on rapporte ce montant au cours actuel, cela équivaut aujourd’hui un peu plus 313 millions de dollars. Les 6,06 millions de dollars récupérés représenteraient alors à peine 2 % de la somme.

Dans un tweet, Aleksander Larsen, le cofondateur d’Axie Infinity, lui-même norvégien, a remercié Changpeng Zhao (CZ) et Binance pour le gel des fonds volés et la coopération avec Økokrim :

Norwegian Police @Okokrim just seized $6M from the @Ronin_Network $RON heist.

Thanks to @binance @cz_binance for acting fast and freezing the funds!https://t.co/j8V3uD8WMX

— Aleksander / Psycheout - Axie Infinity (@Psycheout86) February 16, 2023