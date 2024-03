Vitalik Buterin voudrait voir « plus de bons memecoins » et partage ses idées sur la manière de les perfectionner

Vitalik Buterin a partagé sa vision sur les memecoins dans un article de blog. À travers son analyse, il met en lumière les opportunités manquées par ces projets et suggère des pistes pour leur donner une réelle valeur, au-delà du simple amusement ou de la spéculation. Cette réflexion de Buterin intervient dans une période où les memecoins ont connu un grand succès, autant dans l'augmentation de leur prix que dans l'expansion de leurs communautés.

Qu'est-ce que représente un bon memecoin selon Vitalik Buterin ?

Dans un article de blog publié le 29 mars 2024, Vitalik Buterin partage son opinion sur les memecoins et exprime son désir de voir émerger de meilleurs exemples à l'avenir.

Au cours des derniers mois, les memecoins ont beaucoup fait parler d'eux. Certains ont affiché des performances remarquables, à l'instar du Dogecoin (DOGE) dont le prix a augmenté de 200 % depuis février 2024. D'autres ont réussi à susciter un vif enthousiasme au sein de leur communauté, comme le Dogewifhat (WIF), qui a réussi à collecter plus de 700 000 dollars pour promouvoir sa mascotte sur la sphère de Las Vegas.

Mais il y a aussi de nombreuses nouvelles cryptomonnaies qui ont été créées portant des noms liés à des mouvements politiques ou portant des noms à connotations racistes.

Dans sa publication, Vitalik met en avant qu'une grande partie de la communauté est contrariée par ces memecoins, parfois qualifiés de « shitcoins », arguant qu'ils nuisent à l'ensemble du secteur des cryptomonnaies qui cherche à offrir de véritables cas d'utilisations et à répondre à de réels besoins.

Selon Vitalik Buterin, les memecoins ne poseraient pas de problème s'ils étaient associés à un concept « à somme positive ». Il cite en exemple les memecoins GiveWell Inu et Fable of the Gragon Tyrant, qui bénéficiaient d'une redistribution d'une partie des frais ou de l'offre de tokens à des œuvres caritatives, bien que les projets ne soient plus actifs aujourd'hui.

Les bons memecoin ne sont pas exempts de défauts

Vitalik poursuit en exprimant son désir de voir plus d'initiatives positives, il affirme :

« On a l’impression qu’il existe ici une opportunité non exploitée d’essayer de créer quelque chose de plus positif et de plus durable. Mais en fin de compte, je pense que même cela créerait quelque chose de fondamentalement limité, et nous pouvons faire mieux. »

De plus, Vitalik suggère que les memecoins pourraient trouver leur utilité dans des jeux blockchain, en soulignant que des jeux tels qu'Axie Infinity ont permis à des individus dans des pays en développement de participer à l'économie du jeu sur la blockchain, créant ainsi des sources de revenus qui améliorent leur qualité de vie dans le monde réel.

Cependant, nous pouvons formuler des critiques concernant les propos tenus par Vitalik Buterin. Bien que ses propositions puissent contribuer à améliorer l'image des memecoins, elles n'abordent pas le problème fondamental associé à ces derniers : les escroqueries, les manipulations de leurs cours, ni les projets qui promettent un avenir irréalisable pour leurs tokens.

Vitalik Buterin semble négliger le fait que, si certains investisseurs ont pu tirer profit des memecoins, la majorité des investisseurs ont subi de lourdes pertes, séduits par des promesses de créer un nouveau Bitcoin ou d'autres illusions.

