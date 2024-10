La blockchain Ethereum bientôt plus rapide ? Cette mise à jour pourrait tout changer

Ce week-end, Ben Adams, cofondateur d'Illyriad Games, société à l'origine du MMO du même nom, a suggéré sa propre Ethereum Improvement Proposals (EIP) sous le nom d'EIP-7781.

Cette nouvelle proposition d'amélioration de la blockchain vise à réduire de 33 % le blocktime sur le réseau Ethereum, le faisant passer de 12 secondes, comme cela est le cas actuellement, à seulement 8 secondes. Le blocktime fait référence à l'intervalle durant lequel de nouveaux blocs sont finalisés sur la blockchain.

🔎 Qu'est-ce qu'une Ethereum Improvement Proposal (EIP) ?

En réduisant de 4 secondes le blocktime, la production de blocs serait nettement plus conséquente, ce qui augmenterait l'efficacité globale du réseau.

Dans sa proposition publiée sur GitHub, Ben Adams a expliqué que cela était possible en réduisant la latence des rollups à travers l'augmentation de la capacité des blobs par bloc, une structure de données temporaire qui permet de réduire les frais de transaction des layer 2.

L'EIP-7781 vise également à répartir uniformément l’utilisation de la bande passante dans le temps, ce qui permettrait de réduire les besoins en bande passante sans avoir à augmenter davantage le nombre de blocs ou de blobs. Concrètement, cela signifie que la blockchain Ethereum aurait moins de chances de se retrouver confrontée à des pics de données, et qu’elle serait donc plus efficiente lors de périodes de forte activité.

En réduisant le blocktime de 33 %, le débit global d'Ethereum pourrait augmenter d'environ 50 %, selon Ben Adams.

Pour Cygaar, développeur crypto, cette proposition constitue un « premier grand pas vers l'amélioration des performances du mainnet Etehreum ». Sur X, en réponse à un autre utilisateur, il explique que « cela fait trop longtemps que l'attention des développeurs est concentrée sur les layers 2 basés sur Ethereum, plutôt que le réseau principal ».

There's a new EIP to increase Ethereum's throughput by 50%.

- 12 second block times -> 8 seconds

- 6 data blobs per block -> 9 blobs per block

- DEXes become around 1.22x more efficient

If approved, this would be a huge first step in improving Ethereum L1's performance. pic.twitter.com/MkX5gbiBFR

— cygaar (@0xCygaar) October 6, 2024