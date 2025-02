Selon Vitalik Buterin, la prochaine grande mise à jour d'Ethereum (ETH) est attendue pour mars

Après Dencun en 2024, Pectra est la prochaine mise à jour d’envergure de la blockchain Ethereum (ETH). Estimée pour le premier trimestre 2025 l’année dernière, Vitalik Buterin est allé dans le sens de ces prévisions ce matin en visant le mois de mars prochain :

Pectra, expected in March, will increase the blob target from 3 to 6, doubling the capacity of L2s.

IMO we should make the blob target also staker-voted, so that it can increase in respose to technology improvements without waiting for hard forks.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) February 4, 2025