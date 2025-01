+18 % sur le MOVE : World Liberty Financial achète le token et des rumeurs d'utilisation par le DOGE apparaissent

Mardi, le MOVE de Movement Labs s'est fortement valorisé grâce à la convergence de plusieurs éléments, dont un achat de World Liberty Financial (WLFI). Quelles sont les autres raisons de cette hausse, et qu'en penser ?

World Liberty Financial fait grimper le cours du MOVE de Movement Labs

Alors que Movement Labs (MOVE) a ouvert son mainnet aux développeurs hier, les données on-chain ont montré que World Liberty Financial (WLFI) avait commencé à acheter du token MOVE environ 2 heures avant l’annonce. Depuis, l’actif progresse de 18 % en 24 heures, pour un prix de 0,83 dollar par MOVE.

Lors de l’écriture de ces lignes, World Liberty Financial possède désormais près de 2,4 millions de tokens MOVE, pour une valeur de plus de 2 millions de dollars :

Aperçu de certains avoirs détenus par World Liberty Financial

💡 Qu'est-ce que Movement Labs (MOVE) ?

Cette coïncidence a ainsi déclenché des inquiétudes d'une part de la communauté, suspectant un potentiel délit d'initié de la part des équipes de World Liberty Financial. En outre, des rumeurs ont commencé à apparaître, selon lesquelles le Department of Government Effeciency (GOVE) étudierait la possibilité d'utiliser les technologies de Movement Labs pour réduire les dépenses du gouvernement américain :

Concernant une éventuelle utilisation par le DOGE d'Elon Musk, Rushi Manche, le cofondateur de Movement Labs, a démenti la rumeur :

Nos documents n'ont jamais atteint le bureau du DOGE. Notre équipe de croissance ne les a jamais rencontrés, il y a donc beaucoup de spéculations dans les rumeurs.

Par ailleurs, l'intéressé est aussi revenu sur le potentiel délit d'initié des équipes de World Liberty Financial, en niant une fuite d'informations, mais avec des tournures de phrase pouvant porter à confusion :

Nous ne sommes pas vraiment impliqués. Je pense que nous aimerions que l'actif basé sur MOVE soit intégré au système, mais nous n'avons aucun contact direct avec eux. Non, je ne pense pas que quoi que ce soit ait été coordonné, nous étions vraiment concentrés sur le mainnet des développeurs ce matin, rien d'autre.

👉 Dans l'actualité également — Ripple (XRP) accusé de faire du lobbying anti-Bitcoin auprès de Donald Trump

Alors que les wallets de World Liberty Financial représentent plus de 390 millions de dollars, il s'agit toutefois de remettre le montant de cet investissement en perspective. Néanmoins, ce coup de projecteur pourrait profiter au projet, et il sera intéressant d'en suivre le développement, en fonction de la concrétisation ou non desdites rumeurs.

Pour l'heure, le MOVE est capitalisé à hauteur de 1,87 milliard de dollars, à la 69e place du classement CoinGecko.

Sources : CoinDesk, The Block, Arkham

