Ripple (XRP) accusé de faire du lobbying anti-Bitcoin auprès de Donald Trump

Depuis l’investiture de Donald Trump, l’écosystème crypto américain s’est réjoui de concert face à la nouvelle ouverture du gouvernement. Mais cela pourrait changer : des failles sont en effet observables entre Ripple (XRP) et le reste de la communauté crypto, en particulier les Bitcoiners.

Pour rappel, la semaine dernière, Donald Trump a signé un « executive order » dédié aux cryptomonnaies. La série de mesures dédiée à l’« économie numérique » ne fait cependant pas mention explicitement de Bitcoin. C’est un changement net pour le président, qui a fait de la plus grande cryptomonnaie son cheval de bataille pendant des mois, allant jusqu’à souhaiter que tous les BTC restants soient minés aux États-Unis. Pourquoi est-elle alors ignorée dans le texte ?

💡 Notre guide pour acheter du Bitcoin facilement en 2025

« Le groupe de travail évaluera la possibilité de créer et de maintenir un stock national d’actifs numériques et proposera des critères pour établir un tel stock, potentiellement issu de cryptomonnaies légalement saisies par le gouvernement fédéral. »

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Plusieurs figures de la communauté Bitcoin sont montées au créneau, accusant Ripple d’avoir orienté la décision du président Trump. On rappelle en effet que Brad Garlinghouse aurait l’oreille du président fraîchement élu, qu’il a rencontré. Jack Mallers, le PDG de Zap, une société de paiement en Bitcoin, a ainsi alerté sur un acte de lobbying :

🌐 Dans l’actualité – Pas d’impôts sur les cryptomonnaies américaines ? C’est ce qu’aurait confirmé Eric Trump

Le vice-président de Riot Platforms, Pierre Rochard, a également fait part de critiques. Il a souligné le lobbying « agressif » conduit par Ripple selon lui :

S’il est avéré que Ripple a l’oreille du président des États-Unis, la société se défend de tout acte de lobbying. Voici ce que Brad Garlinghouse a répondu aux accusations, mettant en garde contre le maximalisme :

« Je vais le dire de la manière la plus claire possible : l’industrie a une réelle chance, ici et maintenant, d’atteindre le but principal que nous avons en commun, SI nous travaillons ensemble au lieu de nous déchirer. […] Le maximalisme reste l’ennemi du progrès dans les cryptomonnaies. »