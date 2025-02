Eric Trump pense que « c'est le moment idéal » pour acquérir de l'Ether (ETH)

« À mon avis, c'est le moment idéal pour investir dans l'Ether ». Voici les propos tenus par Eric Trump, l'un des porteurs du projet de finance décentralisé (DeFi) World Liberty Financial (WLFI), ce lundi sur le réseau social X. Une déclaration du fils de Donald Trump qui survient dans un contexte très particulier.

🔎 Comment acheter de l'Ethereum (ETH) facilement et rapidement ?

Une déclaration modifiée depuis, le terme « acheter » ayant été remplacé par le moins explicite « ajouter ».

Ce week-end, son père, le président des États-Unis, a annoncé l'introduction de ses « tariffs », des taxes douanières de 25 %, à l'encontre du Canada et du Mexique. Dans la foulée, les 2 pays frontaliers ont présenté des contre-mesures en réponse à ces taxes. Face à ces annonces, le marché des cryptomonnaies a réagi négativement.

L'Ether (ETH), dont le prix dépassait les 3 400 dollars à la fin du mois de janvier, a vu son cours chuter de plus de 25 % en un week-end. La cryptomonnaie se négociait à moins de 2 500 dollars ce lundi.

À l’heure actuelle, la cryptomonnaie peine à se stabiliser autour des 2 700 dollars alors que Donald Trump a finalement décidé de suspendre ses tarrifs après que les dirigeants mexicains et canadiens se sont entretenus avec lui.

Initialement, Eric Trump avait ajouté « Vous me remercierez plus tard, » à la suite de son conseil. Toutefois, le fils du 45e et 47e président des États-Unis s'est ravisé, modifiant sa déclaration afin de supprimer ce passage.

Parallèlement au déclenchement et à la suspension de cette guerre commerciale, World Liberty Financial a initié quelques mouvements crypto en ce début de mois de février. Ainsi, selon Spot on Chain, les porteurs du projet ont récemment transféré 307,41 millions de dollars de tokens en tout genre vers la plateforme Coinbase Prime dédié aux institutionnels.

Suite à cela, World Liberty Financial a retiré près de 20 000 Lido Staked Ether (stETH) pour les convertir en ETH, ce qui correspond à plus de 54 millions de dollars selon le cours actuel de l'Ether. Enfin, 5 millions de dollars ont été dépenses par l'équipe portant le projet pour acquérir 1 826 ETH à un prix unitaire de 2 738 dollars.

🗞️ Autour de WLFI – +18 % sur le MOVE : World Liberty Financial achète le token et des rumeurs d'utilisation par le DOGE apparaissent

Sur X, World Liberty Financial a expliqué pour quelles raisons le projet avait effectué ces divers mouvements :

We’re making routine movements of our crypto holdings as part of regular treasury management, and payment of fees and expenses and to address working capital requirements. To be clear, we are not selling tokens—we are simply reallocating assets for ordinary business purposes.…

— WLFI (@worldlibertyfi) February 3, 2025