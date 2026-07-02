OpenAI propose de céder 5% de son capital au gouvernement américain

Sous pression politique croissante à Washington, OpenAI a proposé de céder une participation de 5% dans son capital au gouvernement américain. Selon le Financial Times, l'entreprise cherche à désamorcer les critiques sur le partage des bénéfices générés par l'intelligence artificielle.

Une participation évaluée à 42,6 milliards de dollars

L'alliance entre Washington et OpenAI peut surprendre, mais elle est lucrative pour le gouvernement américain. Une participation de 5% représenterait environ 42,6 milliards de dollars, sur la base de la dernière levée de fonds d'OpenAI en mars, qui avait valorisé l'entreprise à 852 milliards de dollars.

Le PDG Sam Altman a affirmé que cette démarche constitue le meilleur moyen de partager les retombées de l'IA avec le public, selon des sources proches. Le dispositif prévoit que les principales entreprises américaines d'IA allouent 5% de leur capital à un véhicule financier.

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Ce dernier est inspiré de l'Alaska Permanent Fund, un fonds public alimenté par les revenus pétroliers de l'État et versant des dividendes annuels aux résidents de l'Etat. Anthropic, Google et Meta ont été cités comme des participants potentiels à ce programme, mais ils n'ont à ce stade pas réagi à la proposition.

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Des critiques sur le conflit d'intérêts

L'administration Trump a déjà pris des participations dans des entreprises privées, notamment chez Intel, IBM ainsi que d'autres sociétés minières critiques, durant le second mandat du président. Le gouvernement avait ainsi obtenu une participation de 10% dans Intel après un investissement de 8,9 milliards de dollars l'an dernier

Le président a qualifié l'idée d'une prise de participation publique dans les géants de l'IA de projet "séduisant", susceptible de rendre les Américains partenaires de cette révolution technologique. Mais l'initiative suscite des critiques.

Le sénateur démocrate Bernie Sanders porte de son côté une proposition bien plus radicale, l'American AI Sovereign Wealth Fund Act, qui imposerait une taxe unique de 50% sur les actions d'OpenAI, Anthropic et xAI, et juge insuffisante l'offre actuelle des entreprises.

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Plusieurs experts, dont un chercheur de Public Knowledge et un autre du Cato Institute, ont également pointé un conflit structurel : l'État se retrouverait à la fois actionnaire et régulateur des mêmes entreprises, avec le risque de voir la puissance publique arbitrer en faveur de certains acteurs du marché.

D'autant plus que Donald Trump a montré qu'il n'hésitait pas à confondre intérêts public et privé. Sa déclaration de revenus récente a ainsi montré qu'il s'était enrichi de 1,4 milliard de dollars en 2025, largement grâce aux cryptomonnaies.

Source : Financial Times

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