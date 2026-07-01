Le Bitcoin toujours sous les 59 000 $ – Récap de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2026

Le Bitcoin clôture son pire mois en 4 ans. Aux États-Unis, la régulation crypto reste floue et les indicateurs économiques interpellent les observateurs.

le 1 juillet 2026 à 8:15.

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Le Bitcoin toujours sous les 59 000 $ – Récap de la nuit du 30 juin au 1er juillet 2026

Marché crypto sous pression

Le prix du Bitcoin est tombé sous les 59 000 dollars alors que les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré en juin leurs plus importantes sorties de capitaux depuis leur lancement en janvier 2024, avec plus de 4,1 milliards de dollars retirés. Ce désengagement institutionnel s’accompagne d’un contexte de bear market marqué, plus de 53 % de l’offre de BTC étant désormais en perte non réalisée.

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Flou réglementaire persistant aux États-Unis

Le Crypto Clarity Act, projet de loi visant à clarifier la régulation crypto aux États-Unis, ne devrait finalement pas être adopté cette année. Ce retard survient alors même que Washington affiche sa volonté d’avancer sur le sujet, tandis que Donald Trump a exprimé son impatience face aux banques qui freinent ce processus. L’absence de ce texte laisse perdurer l’incertitude juridique autour du secteur.

Expositions politiques à Bitcoin

Donald Trump a déclaré détenir plus de 100 millions de dollars en Bitcoin et en Ethereum et avoir gagné plus de 600 millions de dollars grâce aux memecoins selon sa déclaration financière officielle. Parallèlement, le vice-président américain JD Vance a affirmé détenir plus de 250 000 dollars en Bitcoin, confirmant son positionnement pro-crypto au sein de l’administration.

Adoption institutionnelle au Moyen-Orient

La Goldman Lampe Private Bank des Émirats arabes unis a acheté pour 137 millions de dollars de Bitcoin.

Politique monétaire américaine expansive

L’offre monétaire M2 des États-Unis a atteint un record de 23 100 milliards de dollars en mai, avec une hausse mensuelle de 247,8 milliards, la plus forte depuis 2021. Cette expansion soulève à nouveau des interrogations sur la politique monétaire et alimente la réflexion sur le rôle du Bitcoin comme protection face à la dilution du dollar.

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