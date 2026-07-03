Vous pouvez désormais générer un rendement sur vos Bitcoins grâce au Lightning Network

Avec Lightning Earn, BitGo permet à ses clients institutionnels de déployer leurs BTC sur le Lightning Network afin de collecter les frais de routage. Plus de 8 ans après avoir été théorisé, le réseau Lightning gagne en adoption et attire les détenteurs de BTC espérant générer un rendement Bitcoin natif.

Le rendement de Bitcoin le plus natif est possible grâce au Lightning Network

Le Lightning Network est aujourd’hui la principale solution de paiement rapide de Bitcoin. Ce réseau de seconde couche fonctionne, gagne progressivement en adoption et s’impose comme un rail utilisé par de plus en plus de portefeuilles, plateformes et applications Bitcoin, mais son fonctionnement repose sur une contrainte structurelle : la gestion de sa liquidité.

Le Lightning Network ne rémunère donc pas la simple détention de BTC, mais la mise à disposition de liquidités correctement positionnées et effectivement utilisées par le réseau, permettant à leur propriétaire de percevoir une partie des frais de transaction.

⚡️ Pour aller plus loin : Qu'est-ce que le Lightning Network de Bitcoin ?

Cette nuance est importante, car la plupart des produits de rendement Bitcoin proposés reposent rarement sur Bitcoin lui-même. Alors que certains relèvent de simples arnaques, d’autres s’appuient sur du lending, des produits structurés, de la DeFi, ou sur des plateformes qui rémunèrent les dépôts comme produit d’appel afin d’attirer les BTC de leurs clients.

C’est précisément sur cette contrainte que se positionne BitGo avec son nouveau service : Lightning Earn.

L’entreprise a récemment annoncé une offre permettant à ses clients institutionnels de déployer leurs Bitcoins sur le Lightning Network via l'infrastructure développée par Amboss Rails. BitGo indique avoir déjà placé 10 BTC de sa propre trésorerie dans le produit, et fixe une allocation minimale de 1 BTC.

Ni BitGo ni Amboss ne communiquent d’estimation de rendement, probablement parce qu’il varie fortement selon l’activité du réseau et la qualité du déploiement de la liquidité. Selon nos estimations, une liquidité correctement positionnée sur le Lightning Network pourrait générer un rendement annuel compris entre 5 et 10 %.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Le rendement Bitcoin grâce à Lightning est-il tenable ?

Contrairement à une transaction on-chain, un paiement Lightning transite à travers un réseau de canaux ouverts entre différents utilisateurs et opérateurs. Le fonctionnement du réseau repose donc sur la disponibilité d’une liquidité suffisante pour acheminer les paiements, ce qui permet aux opérateurs de nœuds de percevoir des frais de routage.

À première vue, les données visibles on-chain pourraient laisser penser que l'adoption du Lightning Network stagne. En effet, la capacité publique du réseau est passée d’environ 5 400 BTC au sommet de 2022 à près de 4 700 BTC aujourd’hui.

Évolution de la capacité et du nombre de canaux du réseau Lightning

Pourtant, grâce à l’appréciation du Bitcoin, la valeur de cette liquidité est passée d’environ 92 à 282 millions de dollars, soit une hausse de 207 %.

Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence, car ils ne reflètent que les canaux publics du Lightning Network, alors qu’une part importante de l’activité, notamment celle des particuliers, transite depuis plusieurs années par des canaux privés, invisibles dans les métriques on-chain.

Par ailleurs, l’évolution de l’écosystème avec des protocoles comme Ark ou Spark, ainsi que le développement des portefeuilles custodial et de certains services d’infrastructure, réduit progressivement le besoin pour chaque utilisateur de posséder son propre canal. Une même quantité de liquidité peut ainsi servir davantage d’utilisateurs et de paiements qu’auparavant.

En d’autres termes, une stagnation de la capacité publique ne signifie pas nécessairement une stagnation de l’utilisation du Lightning Network. Au contraire, elle peut traduire un réseau plus efficace, capable de traiter davantage de paiements permettant aux opérateurs de collecter plus de frais.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Un rendement qui peut aussi être généré sans tiers de confiance

La distinction essentielle réside dans le rôle de BitGo et d’Amboss. Amboss présente Rails comme une infrastructure self-custodial où l’utilisateur conserve ses clés, son nœud et ses BTC, tandis que la plateforme automatise l’optimisation des canaux, le choix des pairs, les frais et la gestion de la liquidité.

Avec BitGo, l’approche est différente, les clients utilisent les API de l'entreprise et allouent des BTC conservés en custody. Amboss fournit l’infrastructure Lightning, mais BitGo conserve son modèle de garde, ses contrôles de sécurité et sa gouvernance.

📰 À lire également dans l'actualité – La reprise ? Les ETF Bitcoin affichent 200 millions de dollars d'entrées nettes sur la journée

Rails peut donc offrir un rendement Lightning en self-custody, tandis que BitGo en propose une version institutionnelle, plus simple à déployer pour ses clients, mais reposant sur un tiers de confiance.

Ce compromis peut convenir aux entreprises qui détiennent déjà leurs Bitcoins chez BitGo et ne souhaitent pas exploiter leur propre infrastructure Lightning. Pourtant, le rendement Lightning n’impose pas de déléguer la garde de ses fonds. Avec un nœud, des canaux correctement configurés et une bonne gestion de la liquidité, il est possible de percevoir directement les frais de routage.

Acheter un wallet Ledger et profiter d'un bonus jusqu'à 80 $ en BTC

Publicité

Sources : BitGo, Amboss Rails

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.