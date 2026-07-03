Chute du yen japonais : Metaplanet pourrait-elle devancer Strategy dans son accumulation de Bitcoins ?

Metaplanet a ajouté 2 823 BTC au 2e trimestre 2026 et porte désormais ses réserves à 43 000 BTC. Ce nouvel achat intervient alors que Strategy, toujours leader du secteur, a d’abord vendu 32 BTC, puis renforcé sa réserve de dollars pour soutenir la qualité de crédit de ses titres financiers. Le contraste ouvre une question plus large, celle du rôle du yen dans la course à l’accumulation.

Metaplanet achète encore du BTC, pendant que Strategy protège sa machine de financement

Depuis 2024, la comparaison entre Metaplanet et Strategy ne porte plus seulement sur le nombre de Bitcoins détenus, mais aussi sur la phase financière dans laquelle se trouvent les 2 entreprises. Strategy reste très loin devant avec 847 363 BTC, mais ces dernières semaines, l'entreprise de Michael Saylor a surtout revu son discours et a adopté une stratégie plus prudente.

Cette semaine, Metaplanet, cotée à Tokyo, indique avoir acquis 2 823 BTC au cours du 2e trimestre 2026, portant sa réserve totale à 43 000 BTC.

🔍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Elle devient ainsi la 3e entreprise détenant le plus grand nombre de Bitcoin. Son prix moyen d’acquisition trimestriel ressort à environ 12,71 millions de yens par BTC, soit 12,09 millions de yens en tenant compte des revenus de son activité « Bitcoin Income Generation ».

Son « BTC Yield », mesure de la croissance du nombre de Bitcoins par action, s’établit à 9,6 %.

Détention de Bitcoin et performance de Metaplanet

En face, Strategy a racheté environ 1,5 milliard de dollars de notes convertibles 2029 pour environ 1,38 milliard de dollars en cash. Début juin, elle a également vendu 32 BTC pour environ 2,5 millions de dollars.

Une semaine plus tard, elle reprenait ses achats, mais annonçait également un renforcement de sa réserve de dollars, montant désormais à 1,4 milliard de dollars. Ainsi, Strategy continue d’accumuler du Bitcoin, mais elle s'attarde aussi à rassurer les investisseurs qui financent ce modèle, entre la réserve de cash, le preferred stock et la dette.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Un yen plus faible peut-il aider Metaplanet à accélérer plus vite ?

La stratégie de Metaplanet pourrait, à moyen et long terme, diverger de celle de Strategy. Si les 2 entreprises poursuivent le même objectif, accumuler toujours plus de Bitcoins, elles évoluent dans des environnements monétaires très différents.

Strategy lève principalement des capitaux en dollars et doit rembourser ses créanciers dans cette même devise. Metaplanet, en revanche, s’endette en yens, une monnaie qui s’est fortement dépréciée face au dollar ces dernières années et qui vient d'atteindre un plus bas niveau historique.

Cours du yen japonais contre le dollar

Concrètement, si Metaplanet emprunte aujourd’hui l’équivalent d’un milliard de dollars en yens pour acheter du Bitcoin, sa dette restera libellée en yens. Si la devise japonaise continue de s’affaiblir, la valeur internationale de cette dette diminuera mécaniquement. L’entreprise aurait ainsi acquis du BTC, tout en remboursant, à terme, une monnaie potentiellement moins forte.

📰 À lire également dans l'actualité – Vous pouvez désormais générer un rendement sur vos Bitcoins grâce au Lightning Network

Si le pari des Treasury Companies fonctionne, Metaplanet transformerait alors une dette contractée dans une devise en déclin en une exposition à un actif rare, liquide et mondial.

Strategy, de son côté, ne bénéficie pas de cet effet de change, sa dette, sa trésorerie et ses obligations restent indexées sur le dollar, une devise monétaire forte, ce qui l’a déjà conduite à renforcer ses réserves de liquidités afin de préserver la qualité de crédit de ses titres.

De plus, si le yen continue de perdre en pouvoir d’achat, Metaplanet pourrait s’imposer comme un proxy Bitcoin en Asie, offrant une exposition indirecte au BTC. Plus le yen perd face au dollar, plus les actifs à risque attirent des investisseurs, et plus cette demande augmente, plus la société peut lever des capitaux et ainsi accélérer son accumulation.

Cependant, ce scénario n’est évidemment pas sans risque, une hausse des taux au Japon renchérirait le coût du financement, tandis qu’une baisse durable du Bitcoin inverserait les effets du levier.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Metaplanet, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.