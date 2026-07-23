Bitcoin : le bear market pourrait durer jusqu'à octobre selon Grayscale

Le gestionnaire d'actif Grayscale propose une nouvelle grille de lecture pour comprendre la trajectoire actuelle du Bitcoin. Deux scénarios sont possibles pour le plus grande cryptomonnaie.

Le Bitcoin suit-il encore des cycles de 4 ans ?

Dans un rapport publié hier, Zach Pandl, responsable de la recherche chez Grayscale, distingue deux façons d'interpréter le marché baissier en cours. Et ses conclusions sont très différentes sur le calendrier d'un éventuel bottom.

La première approche, celle du « cycle de quatre ans », s'appuie sur les halvings comme principal facteur qui sous-tenderait les mouvements de prix du Bitcoin. Historiquement, le cours a touché son point bas environ un an après le pic du cycle et près de deux ans et demi après le halving, avec des corrections cumulées atteignant en moyenne 80%.

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En suivant cette logique, Bitcoin pourrait encore reculer davantage, avec un point bas attendu en septembre ou octobre. Pour rappel, le point bas actuel se situe à la fin du mois de juin, période à laquelle le cours du BTC était repassé sous les 60 000 dollars.

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Influences macro et rôle de la Fed

La seconde approche considère au contraire que Bitcoin a atteint une forme de maturité en tant que classe d'actifs. Il serait désormais influencée par l'environnement macroéconomique au même titre que les autres grands actifs financiers.

Selon cette approche, les précédents marchés baissiers du Bitcoin ont généralement coïncidé avec un ralentissement de la croissance économique et une hausse des taux d'intérêt réels. Cette dynamique est également observable dans la phase actuelle, avec une anticipation de resserrement monétaire de la Réserve fédérale et une hausse des coûts d'emprunt réels.

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Selon Zach Pandl, si la banque centrale américaine ne relève pas ses taux et que la croissance économique reste solide, Bitcoin pourrait avoir déjà atteint son point bas. À l'inverse, une reprise de la hausse des taux, notamment à cause de l'inflation, viendrait fragiliser cette hypothèse.

Dernier point : Grayscale note que si repli il y avait, il serait moins marqué qu'auparavant. Les investisseurs institutionnels sont en effet bien présents et stabilisent le marché. Rendez-vous à l'automne.

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Source : Grayscale

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