Robinhood lance sa blockchain et frappe fort dès le 1er jour – Récap crypto de la nuit du 1er au 2 juillet 2026

Robinhood multiplie les annonces avec le lancement de sa blockchain, d’un produit de rendement et d’intégrations majeures. Pendant ce temps, le Bitcoin rebondit à 61 000 $ et les débats politiques autour de la régulation crypto s’intensifient aux États-Unis.

Robinhood entre dans une nouvelle ère

Robinhood a lancé sa propre blockchain publique, la Robinhood Chain, accompagnée de plusieurs nouveautés pour son Wallet. Les utilisateurs peuvent désormais accéder aux contrats à terme perpétuels via le DEX Lighter, effectuer des dépôts par Apple Pay et Google Pay, ou encore acheter des tokens d’actions directement.

Les frais de gas y sont gratuits pendant 90 jours pour encourager l’adoption, grâce notamment à la récente clarification réglementaire de la CFTC concernant les produits dérivés crypto américains.

Crypto Earn, un nouveau produit de rendement

Robinhood a aussi dévoilé Crypto Earn, un produit intégré à son application et propulsé par Morpho. Ce premier coffre, géré par Steakhouse Financial, repose sur l’USDe d’Ethena comme collatéral. L’initiative survient dans un contexte de redressement pour la société, après une période de baisse d’activité et de réduction d’effectifs.

dYdX devient Arcus et rejoint Robinhood Chain

dYdX a changé d’identité pour devenir Arcus et s’est intégré à la Robinhood Chain. Ce DEX propose désormais un trading 24h/24 sur 95 actions, sans frais, avec une liquidité assurée par des market makers institutionnels. Cette métamorphose marque une évolution stratégique, plaçant Arcus à la frontière entre DeFi et finance traditionnelle.

1inch s’intègre à la Robinhood Chain

L’agrégateur 1inch a annoncé son intégration à la Robinhood Chain afin de permettre l’échange d’actifs du monde réel tokenisés (RWA) avec une forte liquidité. L’accès se fait via sa dApp, son wallet et son API de swap, confirmant la volonté de 1inch d’élargir sa présence multi-chaînes.

Binance franchit 1 milliard d’actifs sous gestion en actions

Le service de trading d’actions de Binance a dépassé 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion en seulement 30 jours. Ce succès contraste avec ses difficultés réglementaires en Europe, où la plateforme a perdu son agrément MiCA et suspendu ses services en France.

Brian Armstrong alerte sur la situation économique américaine

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a estimé que les États-Unis manquent de deux garde-fous essentiels : une limite claire aux dépenses publiques et une monnaie adossée à des actifs réels. Il considère que l’IA, la robotique et les cryptomonnaies pourraient aider à surmonter la dette et l’inflation croissantes.

Donald Trump fait vaciller le commerce nord-américain

Donald Trump a annoncé son refus de renouveler l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, l’USMCA. Il a aussi révélé avoir effectué jusqu’à 1,4 milliard de dollars d’achats d’actions en 2025 et a salué l’investissement de 250 millions de dollars de Micron Technology dans ses « Trump Accounts » pour soutenir les familles américaines.

Débat tendu autour du CLARITY Act

La sénatrice républicaine Cynthia Lummis a défendu le CLARITY Act face aux critiques d’Elizabeth Warren, assurant que le texte contient plus de 16 mesures contre la finance illicite. Le projet, déjà approuvé par le Comité bancaire du Sénat, affronte désormais un parcours législatif incertain, illustrant les divisions politiques entourant la régulation crypto aux États-Unis.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.