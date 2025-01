Découvrez les évènements qui vont marquer l'écosystème crypto en 2025

Investissements stratégiques, bouleversements réglementaires, et avancées technologiques… En 2025, l’écosystème crypto se trouve à un tournant décisif. Quels événements marqueront cette année prometteuse ? Découvrez les enjeux majeurs et les opportunités qui pourraient redéfinir l’avenir de la blockchain.

Une année 2025 prometteuse pour l'écosystème crypto

Alors que les fluctuations de prix sur le marché crypto depuis le début de l'année 2025 mettent les nerfs des investisseurs à rude épreuve, nous allons nous intéresser aux évènements clés qui vont façonner le paysage crypto cette année.

Et bien que l'année 2024 aura été exceptionnelle à bien des égards pour l'écosystème crypto, que ce soit avec le lancement des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, l'étape symbolique des 100 000 dollars dépassée sur le cours du BTC, le 4e Halving du Bitcoin ou encore la cryptomonnaie devenant un véritable enjeu dans la campagne présidentielle américaine, cette année s'annonce tout aussi riche en évènements.

Découvrons lesquels et comment ces derniers pourraient bouleverser le paysage crypto en 2025 et pour les années à venir.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

L'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis

Alors que l'industrie crypto essuie les plâtres depuis de longues années d'une politique américaine ouvertement opposée à son développement, les regards sont actuellement portés vers l'avenir avec une anticipation de temps plus cléments.

En effet, le 20 janvier est une date doublement cruciale pour l'écosystème crypto. Cette journée fatidique verra l'investiture de Donald Trump mais également le départ de Gary Gensler, actuel président de la Securities and Exchange Commission (SEC).

💰 Découvrez comment acheter du Bitcoin en toute sécurité

Alors que Gary Gensler s'apprête à quitter ses fonctions dans les jours qui viennent, il a une fois de plus récemment communiqué son mépris pour l'industrie des cryptomonnaies, rappelant sa position farouchement opposée à ce secteur.

Gary Gensler sera remplacé par Paul Atkins, qui contrairement à son prédécesseur, sera favorable au développement de l'industrie crypto, selon Donald Trump.

Un gouvernement pro-crypto aux États-Unis

Donald Trump a, à de multiples reprises durant sa campagne insisté sur le fait qu'il voulait faire des États-Unis un « hub mondial pour l'industrie des cryptomonnaies ».

Et bien que des promesses électorales soient parfois compliquées à mettre en pratique, il ne fait aucun doute que la politique menée par Donald Trump et son gouvernement sera, à défaut d'être pro-crypto, moins répressive envers le développement de son écosystème.

En effet, Donald Trump soutient publiquement le projet WLFI, un protocole de finance décentralisée (DeFi) cofondé par 2 de ses fils. Donald Trump a également, à plusieurs reprises, levé des fonds pour ses finances personnelles en commercialisant des collections de NFT et autres produits dérivés à l'image du Bitcoin.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La controversée réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis

S'il y a bien un sujet qui fait débat, et cela même au sein de la communauté crypto, c'est la potentielle arrivée d'une réserve stratégique de Bitcoins aux États-Unis.

Ce projet est porté par Cynthia Lummis, une sénatrice républicaine pro-Bitcoin, qui a proposé une loi nommée « Bitcoin Act », laquelle stipule que les États-Unis vont acquérir 1 million de BTC sur une période de 5 ans.

Bien que ce projet soit engageant pour une appréciation du cours du Bitcoin, notamment de par l'adoption d'autres pays qui voudraient également se constituer une réserve stratégique, il est largement controversé auprès des « Bitcoin maximalistes ».

En effet, ces derniers redoutent une certaine immobilisation et centralisation de l'offre du Bitcoin, ce qui dénature sa proposition initiale de « peer to peer cash electronic system » et pourrait même porter atteinte aux revenus des mineurs.

De plus, l'actuel gouvernement sous l'égide de Joe Biden a récemment annoncé autoriser la vente des Bitcoins saisis lors des procédures judiciaires de Silk Road et du hack de Bitfinex, ce qui pourrait porter atteinte aux plans du gouvernement de Donald Trump.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La mise à jour Pectra pour la blockchain Ethereum

Bien qu'aucune date ne soit à ce jour confirmée, la mise à jour Pectra devrait être appliquée au premier trimestre de l'année 2025.

Alors que la dernière mise à jour d'Ethereum, Dencun avec l'EIP-4844, a permis à la blockchain d'offrir à ses utilisateurs des frais considérablement inférieurs, la mise à jour Pectra avec l'EIP-3074 doit permettre plusieurs améliorations pour favoriser l'adoption de masse.

En effet, l'EIP-3074 doit entre autres permettre l'account abstraction, un procédé limitant la friction entre la technologie blockchain et l'utilisateur.

🏦 Comment acheter de l'ETH facilement ?

Vers de nouveaux ETF acceptés en 2025 ?

Alors que les ETF Bitcoin spot ont connu un franc succès suite à leur lancement avec près de 108 milliards de dollars investis via ce véhicule d'investissement, les ETF Ethereum spot ont pour leur part connu un succès plus mitigé avec « seulement » près de 12 milliards investis.

Néanmoins, d'autres dossiers concernant des potentiels ETF basés sur les cryptomonnaies de Solana et Ripple sont actuellement à l'étude par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Bien que les ETF adossés au XRP de Ripple n'aient pas encore de date limite connue pour un verdict, les dossiers concernant Solana doivent bientôt arriver à leur terme :

Grayscale : décision attendue le 23 janvier ;

Autres candidats : décisions préliminaires attendues le 25 janvier.

Ainsi, dans les jours à venir, la décision de la SEC pourrait bien faire office de « jurisprudence » et orienter les choix des gestionnaires d'ETF à déposer de nouvelles demandes concernant d'autres cryptomonnaies ou non.

En cas de feu vert de la part du régulateur, il sera intéressant d'observer les entrées de capitaux sur ces véhicules d'investissement ainsi que l'impact sur le cours de la cryptomonnaie SOL.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une surveillance accrue avec la norme DAC8

Alors que la réglementation MiCA est pleinement entrée en application le 1er janvier 2025, de nouvelles normes, accompagnant cette dernière, sont déjà en prévision.

Votée à la majorité en septembre au Parlement européen, la norme DAC8 permettra aux autorités de taxation de surveiller et d'obtenir des informations sur toutes les transactions en cryptomonnaies conduites par les clients des entreprises PSAN au sein de l'Union européenne.

Cette obligation concerne l'ensemble des transactions, qu'elles soient réalisées par des particuliers ou des professionnels. Les informations collectées seront ensuite échangées automatiquement entre les administrations fiscales des États membres, et ce afin de « renforcer la transparence fiscale et la lutte contre la fraude ».

Les entreprises crypto ont donc jusqu'au 31 décembre 2025 pour se conformer à cette nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

✍️ Comment MiCA va-t-il bouleverser l’écosystème crypto européen ?

Le verdict de la BCE sur l'euro numérique

En 2025, la Banque centrale européenne (BCE) doit rendre son verdict sur ses expérimentations et l'élaboration de l'euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

Bien que cet euro numérique s'appuie sur la technologie blockchain, il est à différencier en plusieurs points des cryptomonnaies traditionnelles.

En effet, l'euro numérique sera émis et garanti par la BCE, ce qui en fait donc par définition une monnaie centralisée. De plus, des questions légitimes subsistent quant à la confidentialité et la sécurité d'un tel système.

Bien que des premières déclarations de la BCE autour d'un potentiel euro numérique sont attendues en 2025, ce dernier ne sera déployé, en cas de poursuite du projet, qu'aux alentours de 2027-2028.

Créer un compte sur Gemini : l'exchange américain qui se lance en France

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les remboursements de FTX et Mt.Gox

Les clients de FTX et Mt.Gox, 2 plateformes d'exchanges de cryptomonnaies tristement célèbres pour avoir fait faillite, devraient enfin pouvoir récupérer une partie de leurs fonds.

Pour les clients de FTX, les remboursements ont débuté le 3 janvier et s'étaleront sur 60 jours pour les créanciers dont le montant ne s'élève pas au-dessus des 50 000 dollars.

En revanche, les remboursements des clients de Mt.Gox, qui ont débuté en juillet, s'étaleront jusqu'en octobre.

Bien que ces remboursements puissent avoir un impact significatif sur le marché crypto, les analystes sont généralement optimistes : les clients de Mt.Gox qui sont remboursés en Bitcoin adoptent une stratégie de holding, tandis que les clients de FTX qui sont remboursés en monnaies fiduciaires pourraient choisir de réinvestir leurs fonds récupérés et ainsi bénéficier d'une temporalité favorable à l'appréciation du prix des cryptomonnaies.

👉 Quelles sont les 10 meilleures plateformes cryptos en 2025 ?

La ville de Detroit acceptera les taxes/impôts en cryptomonnaies

À la mi-2025, la ville de Detroit, aux États-Unis, acceptera les paiements en cryptomonnaies pour les taxes et impôts. Ce système sera mis en œuvre via une plateforme gérée par PayPal, qui prend actuellement en charge les cryptomonnaies telles que le BTC, l'Ether, le Bitcoin Cash (BCH), le Litecoin (LTC) et son stablecoin, le PYUSD.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique similaire à plusieurs villes et États américains qui acceptent également les paiements en crypto pour certains services.

Au-delà de la simple appréciation du cours des cryptos, ces initiatives démontrent une volonté de la part des régulateurs américains de participer à la démocratisation des cryptomonnaies.

Il sera intéressant d'observer si de plus en plus d'États/villes adoptent une posture similaire au cours des prochains mois, et ce particulièrement dans un gouvernement sous l'égide de Donald Trump.

Aevo : trader des cryptos pas encore sorties sur le marché

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital