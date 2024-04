L'EIP 3074 est confirmé pour la prochaine mise à jour d'Ethereum, appelée Pectra. Cette proposition permettra aux adresses Ethereum de s'approprier certaines fonctionnalités jusqu'ici réservées aux smart contracts, dans l'optique de faciliter la vie des utilisateurs de portefeuilles tels que MetaMask.

Tim Beiko, l'un des core developers de la blockchain Ethereum, a confirmé sur X que la mise à jour Pectra contiendrait les Ethereum Improvement Proposals (EIP) 2935 et 3074. Pectra, qui fait suite à la mise à jour Dencun déployée le mois dernier, va permettre aux utilisateurs de portefeuilles comme MetaMask d'obtenir des fonctionnalités jusqu'ici réservées aux smart contracts.

Introduit pour la première fois au mois d'octobre 2020, l'EIP 3074 vise à permettre aux EOA (pour externally owned accounts, c'est-à-dire des comptes Ethereum fonctionnant avec une clé privée, comme un wallet) de se « transformer » en smart contracts via 2 nouvelles fonctions (opcodes) « AUTH » et « AUTHCALL ».

Dans les grandes lignes, cet EIP devrait grandement améliorer l'expérience utilisateur en permettant notamment d'approuver plusieurs transactions à la fois.

Par exemple, avec l'EIP 3074, il sera possible à la fois d'autoriser un exchange décentralisé (DEX) à utiliser vos tokens pour un swap, et de réaliser ce swap dans la même transaction, ce qui constitue un gain de temps et d'argent.

Selon 0xngmi, développeur pour la plateforme DefiLlama, de telles possibilités mettent toutefois à risque l'ensemble du portefeuille des utilisateurs pour une seule mauvaise signature.

downside of EIP 3074 is that now it'll be possible to fully drain an address (all tokens, all nfts, all defi positions...) with only one bad signature — 0xngmi (@0xngmi) April 11, 2024

Hayden Adams, le fondateur du DEX Uniswap, a de son côté répondu que le bon côté serait que les fournisseurs de wallets seraient obligés « d'améliorer l'UX à ce sujet, de sorte que davantage d'actions soient reconnues comme explicitement sûres et que les éléments inconnus et arbitraires soient rendus super effrayants / risqués. » En clair, que les utilisateurs puissent comprendre plus simplement ce qu'ils signent via leur portefeuille.

Dan Finlay, le cofondateur de MetaMask, a toutefois tenu à rassurer, assurant qu'il ne connaissait « aucun portefeuille grand public aujourd'hui qui est vulnérable à cela, » ajoutant que « c'était une tâche d'audit de recherche précoce ».

À contrario, l'EIP 3074 permet aussi d'améliorer la sécurité de certains portefeuilles. Les utilisateurs auront par exemple la possibilité de stocker des cryptomonnaies sur un portefeuille A en payant les frais de transaction depuis un portefeuille B. Il sera également possible de retrouver l'accès à un portefeuille dont la clé privée a été égarée.

L'EIP 3074 n'est pas à confondre avec l'abstraction de compte, bien que son fonctionnement soit similaire. L'abstraction de compte pour Ethereum a d'ailleurs été officialisée le mois dernier sous l'EIP 4337.

La mise à jour Petra devrait être implémentée à la fin de l'année 2024, ou au plus tard au début de l'année 2025.

