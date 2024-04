Les ETF Bitcoin et Ethereum seront-ils disponibles dès lundi à Hong Kong ?

Hong Kong se prépare à accueillir ses premiers ETF Bitcoin dès le 15 avril, selon différentes sources. Au moins 4 ETF Bitcoin devraient être approuvés par la Commission des valeurs mobilières et des contrats futures de Hong Kong, émis par des sociétés telles que Jardine Matheson, Huaxia Fund, Bosera Fund et Wisdom Financial Group. Des ETF sur l'Ether pourraient également voir le jour.