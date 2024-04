Baisse du Bitcoin (BTC) : presque 1 milliard de dollars liquidés sur le marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a subi une chute généralisée, avec le Bitcoin en tête. Le BTC est passé de près de 71 000 dollars à moins de 65 300 dollars, avant de remonter légèrement. Le cours de l'Ether a également chuté, tout comme les altcoins, certains perdant jusqu'à 17,7 % de leur valeur.

Le marché des cryptomonnaies face à une cascade de liquidations

Hier, le cours du Bitcoin a chuté tout au long de l'après-midi, entrainant la totalité du marché des cryptomonnaies dans le rouge. Après avoir très brièvement touché les 71 000 dollars, le BTC est tombé à moins de 65 300 dollars en fin de journée. Il est toutefois remonté depuis, et s'échange actuellement à environ 67 400 dollars.

L'Ether, la deuxième cryptomonnaie la plus capitalisée du marché, a connu une chute plus marquée. Alors que le Bitcoin a chuté d'un peu moins de 8 % sur la journée, le prix de l'ETH a chuté jusqu'à 12 %, passant de plus de 3 530 dollars à environ 3 100 dollars.

Les altcoins ont également tous chuté de manière plus ou moins prononcée. Certaines des cryptomonnaies les plus capitalisées ont vu leur cours particulièrement baisser, notamment le SOL (- 12 %), le XRP (-11 %), l'AVAX (-17,7 %), le LINK (-15 %) ou encore le NEAR (-16,4 %).

👉 Découvrez les meilleurs sites pour acheter des cryptomonnaies en 2024

La catégorie des memecoins a été particulièrement touchée par la baisse du marché crypto, le WIF, le PEPE, le FLOKI, le BONK ayant tous perdu presque 20 % sur la même durée. Le DOGE et le SHIB, qui ont une capitalisation boursière bien plus conséquente que les memecoins précédemment cités, ont connu une baisse plus mitigée, perdant respectivement 14 et 12 %.

Dans l'ensemble, le marché des cryptomonnaies a vu sa capitalisation boursière chuter de presque 7 % sur les dernières 24 heures.

Selon les données fournies par Coinglass, plus de 936 millions de dollars ont été liquidés sur les positions ouvertes par les traders sur les dernières 24 heures, ce qui constitue la cascade de liquidations la plus importante sur les 30 derniers jours.

Liquidations des positions short (rouge) et long (vert) sur le marché des cryptomonnaies

Si l'on prend un peu de recul, le Bitcoin reste toujours en progression de 150 % sur les 6 derniers mois. Une progression soutenue d'une part par le regain de confiance des investisseurs crypto, et d'autre part par les ETF Bitcoin spot.

L'attrait autour de ces nouveaux produits d'investissement aux États-Unis est tel que selon un récent rapport de Glassnode, les volumes d'échange sur les ETF représentant désormais 30 % de l'ensemble des marchés crypto au comptant.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Cette chute du Bitcoin et du marché crypto dans sa globalité a lieu alors que le halving arrive dans désormais moins d'une semaine, la date de cet évènement quadriennal majeur étant prévue pour le 20 avril. Historiquement, le cours du BTC a toujours connu une hausse importante dans l'année suivant le halving, parfois avec une correction à court terme.

Historique de l'évolution du prix du Bitcoin pre et post halving

👉 Dans l'actualité – BlackRock : son fonds tokenisé est désormais échangeable en USDC

Selon une récente publication de Tencent News, Hong Kong pourrait accepter des ETF Bitcoin spot dès lundi prochain, ce qui viendrait apporter un support supplémentaire au bull run en cours.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Sources : Coinglass, Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.