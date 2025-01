Avant de démissionner de la SEC, Gary Gensler critique avec virulence l'industrie des cryptomonnaies

Gary Gensler, celui qui aura été président de la SEC entre le 17 avril 2021 et le 20 janvier 2025, n'aura jamais caché son positionnement très conservateur en ce qui concerne les cryptomonnaies. À quelques jours de la fin de son mandat, il n'a pas hésité à s'exprimer autour de l'industrie crypto, la critiquant avec virulence.

Gary Gensler dresse le bilan de son mandat à la tête de la SEC

C'est désormais sûr : Gary Gensler, le président démissionnaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) n'est pas près de tisser de relations amicales avec l'industrie des cryptomonnaies. À l'occasion d'une interview, il a affirmé que cet écosystème était « infesté de mauvais acteurs ».

Pour Gary Gensler, l'industrie des cryptomonnaies peut être divisée en 2 : une 1re partie liée au Bitcoin et à ses dérivés, et une 2nde partie concernant « tout le reste ». Pour justifier ses propos, l'actuel dirigeant de la SEC n'a pas mâché ses mots, insistant sur le fait que les agissements des acteurs de l'industrie crypto étaient sensiblement différents que ceux du monde de la finance traditionnelle :

Je travaille dans le secteur financier depuis plus de 4 décennies et tout ce qui se passe sur les marchés dépend à tout moment d'un mélange de fondamentaux et de sentiment. Mais je n'ai jamais vu un secteur, celui des cryptomonnaies, qui soit autant lié au sentiment et pas autant aux fondamentaux.

Alors que son mandat se termine dans moins de 2 semaines, Gary Gensler a dressé son bilan de son mandat. Il a déclaré qu'il était fier du travail accompli par la SEC sur cette période, et qu'il restait « encore du travail à faire » ces prochains jours.

Selon le dirigeant de la SEC, l'ensemble des travaux réalisés par l'agence est basé sur ce que ses prédécesseurs avaient mis en place. « C'est un secteur qui s'est développé autour de la non-conformité et je suis fier de ce que nous avons accompli, en nous appuyant sur ce que le président Jay Clayton [président de la SEC entre 2017 et 2020, NDLR] et d'autres ont fait auparavant » a-t-il précisé.

Gary Gensler a continué de faire un parallèle entre les actions réalisées par la SEC durant son mandat et lorsque Jay Clayton était à la tête de l'autorité de régulation. « Jay Clayton a engagé 80 actions répressives dans le secteur crypto. Nous en avons engagé environ 100 au cours de nos 4 années d'existence, ce qui est cohérent. Cela représente peut-être 5 % de ce que nous faisons dans le cadre de nos activités de maintien de l'ordre, » a-t-il insisté.

Celui qui était détesté par l'ensemble de la communauté crypto

Durant son mandat, les relations entre l'industrie crypto et Gary Gensler se sont nettement détériorées. Ce dernier affirme s'être plié à la lettre au Securities Act de 1933 qui régule selon lui le marché des cryptomonnaies. Ainsi, il a exhorté les entreprises du secteur à s'enregistrer auprès de la SEC afin de proposer leurs services et leurs tokens au grand public.

Plusieurs acteurs de l'industrie se sont plaints, affirmant qu'il était impossible de s'enregistrer auprès de l'agence. Selon eux, cela s'expliquerait par le fait que le cadre réglementaire actuel a été établi pour des entités plus traditionnelles, dont les caractéristiques sont différentes de celles de l'écosystème crypto et de la finance décentralisée (DeFi).

Le 20 janvier prochain, date de l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, Gary Gensler démissionnera et cédera sa place à Paul Atkins. Contrairement à son prédécesseur, Paul Atkins a été présenté par Donald Trump comme favorable aux crypto-actifs. Par conséquent, l'écosystème crypto sera sans doute particulièrement attentif aux premières semaines de son mandat.

Source : Bloomberg

