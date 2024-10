HBO annonce que l'identité de Satoshi Nakamoto sera révélée dans son prochain documentaire dédié au créateur de Bitcoin

Hier soir, HBO, la chaîne à l'origine de séries cultes comme Game of Thrones ou The Sopranos, a annoncé la sortie imminente d'un documentaire qui révèlerait l'identité de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin.

Intitulé « Money Electric: The Bitcoin Mystery », traduit en français par « Monnaie électrique : Le mystère de Bitcoin », ce documentaire sera diffusé sur HBO le mercredi 9 octobre, avec une avant-première prévue le 8 octobre.

👤 Qui est Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin (BTC) ?

D’après la bande-annonce, le film abordera de nombreux sujets autour de Bitcoin, en mettant particulièrement l’accent sur la recherche de l’identité de son créateur.

In the future of money, who holds the power?

The @HBO Original Documentary #MoneyElectric: The Bitcoin Mystery premieres October 8 on @StreamOnMax. pic.twitter.com/3gEwTqYaAq

— HBO Documentaries (@HBODocs) October 3, 2024