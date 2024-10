Panne majeure chez Bank of America après la vente de 6,2 milliards de dollars d'actions par Warren Buffett

Bank of America, la 2e plus grande banque des États-Unis après JP Morgan Chase, a été frappée par une panne majeure ce mercredi 2 octobre 2024, empêchant des milliers de clients d'accéder à leurs comptes.

La panne, qui a touché à la fois les applications mobiles et le site internet de la banque, a fait l'objet de plus de 20 000 signalements vers 13h00 heure locale, selon Downdetector.

Having problems with Bank of America? Downdetector users have been reporting problems since 12:27PM EDT. https://t.co/GnJkbAdsV1

RT if you're also having problems #BankofAmericaOutage

— Downdetector (@downdetector) October 2, 2024