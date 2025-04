Bitcoin (BTC) peut menacer le dollar, selon le PDG de BlackRock

Depuis plusieurs années maintenant, nous connaissons l’intérêt dont fait preuve Larry Fink, le PDG de BlackRock, pour Bitcoin (BTC).

Dans sa dernière lettre aux actionnaires, l’intéressé a partagé ses réflexions selon lesquelles la reine des cryptomonnaies pourrait menacer le dollar sous certaines conditions. En première inquiétude première, nous retrouvons la question de la dette :

Tandis que ladite dette atteint aujourd’hui près de 36 700 milliards de dollars, Larry Fink met en avant que le paiement de ses intérêts va coûter 952 milliards de dollars aux États-Unis cette année, soit un montant supérieur au budget de la défense.

À travers ses propos, nous pourrions penser que le PDG de BlackRock se positionne contre les cryptomonnaies. Il n’en est rien. Toutefois, il considère que les bénéfices de ces nouvelles technologies pourraient concurrencer les défaillances du système financier actuel, au détriment des États-Unis :

Soyons clairs : je ne suis évidemment pas contre les actifs numériques. Mais deux choses peuvent être vraies simultanément : la finance décentralisée est une innovation extraordinaire. Cela rend les marchés plus rapides, moins chers et plus transparents. Pourtant, cette même innovation pourrait compromettre l’avantage économique des États-Unis si les investisseurs commençaient à considérer le Bitcoin comme une valeur plus sûre que le dollar.